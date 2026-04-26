Hizmet yok, laf çok

Selim, İhsan'ın getirdiği çayı yudumlamaya başlayan Melih Bey'e:



Ağabey, kamuoyunu ama daha çok da CHP'lileri 'ara seçim' diye oyalayıp duran Özgür Özel, sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi ve konuyu onunla da görüştü. Laf aramızda görüşme ile ilgili anlattıklarından pek bir şey anlamadım. Siz ne anladınız?..



Öncelikle, mevcut tabloda ara seçimin olmayacak bir şey olduğunun Özgür Özel de farkındaydı. Ancak, herhalde artık çaresizliği hissetmeye başlayan İmamoğlu'nun teşviki ve bu arada konuşacaklarından korktuğu tutuklu bazı belediye başkanlarını teskin etmek amacıyla ara seçim konusuna sarıldı. TBMM Başkanımızla yaptığı görüşmede, bunun olamayacağı cevabını aldığında da yine de her türlü ara seçime hazır oldukları şeklinde bir açıklamayla konuyu bir anlamda askıya aldı, denilebilir...

Mehmet:



Yanlış hatırlamıyorsam ara seçim konusunda kendinden çok emin gözüküyordu ve hodri meydan bile demişti. O zaman Özel'in önümüzdeki günlerde tutuklu başkanlardan konuşma riski olanları bir süre daha oyalayabilecek yeni bir formülle karşımıza çıkar herhalde?..



Büyük ihtimalle. Tutuklu Antalya belediye başkanının adaylık için kendisine Manisa'da bir benzin istasyonunda aktardığı söylenen milyon dolarlar konuşulurken, şimdi Uşak'ta battaniye içinde getirilen milyon dolarlar meselesi ortaya çıktı. Bunlar tartışmalı konular olabilir. Ama bindiği aracın iç dizaynı için Uşak Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcandığı belgeli, ispatlı. Düşünsenize olmadık rezaletlere imza atan tutuklu Uşak belediye başkanını ihraç edemiyor, Özel.

Dolayısıyla tutuklu başkanların biraz daha oyalanmalarını sağlayacak formüller üzerinde çalışma ihtimali yüksek... İhsan:



Özel'e bir araba da aldığını iddia eden tutuklu Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ele geçirilen videolar konusu da oldukça merak çekici. Bunlarda CHP'li önemli isimlerin, hatta belki Özel'in görüntüleri olabileceği söyleniyor. Adamı belki de bu yüzden ihraç edemediler...



Kim bilir. Konuşurken bile insanın canını sıkan konular bunlar. Ancak, CHP'nin içine düştüğü hal sebebiyle konuşmaya mecbur kalıyoruz... Mustafa:



Bizler konuşmaya bile utanırken, binbir türlü rezalet karşısında yüzleri bile kızarmayan CHP'lilerin hiçbir şey olmamış gibi davranmalarına ne denilebilir peki?..



Konu ile ilgili asıl problem, CHP'li belediyelerin hizmetle alakaları olmayışı ve rüşvet, irtikap, yolsuzluk, cinsel taciz ve benzeri sebeplerle tutuklu başkanlar ortada iken, kimsenin kendisine çeki düzen vermeyi bile düşünmemiş olması. Bütün dosyalarda ihbarların CHP içinden geldiğini bildikleri ve bundan sonra da böyle devam edeceğini bildikleri halde, bir türlü toparlanamıyorlar...

Mustafa:



Her şey ortada olduğu ve CHP içinden gelen ihbarlar iyice araştırıldıktan sonra operasyonlar için düğmeye basıldığını bildikleri halde operasyonlar siyasi demeyi sürdürmeleri de zihniyetlerinin gereği anlaşılan. Oysa belediye başkanlarının partilerine değil yapıp ettiklerine bakılıyor bildiğim kadarıyla...



Bu, doğru. Hafta içinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşan İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, 'belediyelere yönelik işlemleri siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü vurgulayıp, '31 Mart 2024'ten 17 Nisan 2026'ya kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğünü, bunlardan 1.535'i hakkında soruşturma izni verildiğini ve bunlardan 677'sinin AK Parti, 371'inin CHP, 128'inin MHP, 18'inin DEM Parti, 9'unun İYİ Parti ve 332'sinin de diğer partilere mensup belediyeler olduğunu açıkladı. Yani en fazla soruşturma izni AK Partili belediyeler için verilmiş.

Sadece muhalefet ya da CHP'li belediyelerin hedef alındığı iddiası boş laf... İhsan:



Görevden alınan ve yerlerine belediye meclisi tarafından AK Partililerin seçildiği belediyeler ne ise. Ancak başta İstanbul olmak üzere halen CHP'li vekiller tarafından yürütülen belediyelerde de işler pek iyi gitmiyor sanki...





VEKİLLER DE ALGI PEŞİNDE...







Maalesef. İBB'de bir yıldır vekillik görevinde bulunan Nuri Aslan'ın karnesi kırıklarla dolu mesela. Önceki 6 yılda yapılmayanları telafi edebilme şansı olmadığını biliyoruz, ama maalesef o da hizmet yerine daha çok algıya bel bağlamış durumda. Nisan ayı toplantıları ile alakalı İBB AK Parti grubunun sosyal medya hesaplarına bakarsanız, onun da sadece laf ürettiğini ve İmamoğlu ile bağlantısını sürdürdüğünü görürsünüz...

Mehmet:



Tıpkı genel başkanları Özel gibi İmamoğlu ile görüşmeden yapamıyor demek ki. Meclis üyesi bir tanıdık anlatmıştı.

İstanbul şu anda yılda 118 saat ile Dünya metropolleri arasında trafikte en çok vakit kaybedilen şehir haline gelmiş.

Toplamda 3 bin 70 otobüs ve metrobüsle genç bir filo alarak teslim aldıkları İETT'ye geçen 7 senede sadece 446 yeni araç ilave edebilmişken, bu sürede personel sayısını da 5 bin 291'den 9 bin 475'e çıkarmışlar.

Dolayısıyla zarar diz boyu...



İş başında bulundukları 7 senede tek bir metreküp yeni su kaynağı bulamayan CHP'li İBB yönetimi bu arada su fiyatlarına akıl almaz zamlar da yapmış durumda. Örnek olarak söyleyeyim, daha önce elektrik faturalarının yarısı kadar olan su faturaları şu anda elektrik faturalarını sollamış durumda...

Selim, gülerek:



Bu, CHP'li bir köşe yazarının elektrik fiyatlarından şikayet eden yazısını hatırlattı.

Okuyuculardan birisi, '2019'da suya ayda 80, elektriğe 300 TL ödediğini, 2025 Ağustos'ta su parası 620 TL'ye çıkarken elektrik parasının 525 TL olduğunu' belirtince, faturalarına bakan yazar da kendi dairesine gelen su parasının 1.000 TL, elektriğin ise 605 TL olduğunu yazmıştı...



Bu güzel bir örnek ve bu tür örnekler çoğaltılabilir.

İstanbul'da sadece su fiyatlarına değil neredeyse hiç artırmadıkları otopark ve artık iyice zorlaşan toplu ulaşım fiyatlarına da ölçüsüz zamlar yaptılar. Çeşitli bağlantılar sebebiyle personel sayısını artırmak zorunda kalmaları ve benzeri sebeplerle ilgili kuruluşların zararları da astronomik rakamlara ulaşmış durumda... Remzi:



Partilerine mensup belediye başkanlarının yolsuzluklarına, cinsel taciz ve benzeri melanetleri yanında hizmet etmeyişlerine de bakmayan CHP'liler, bu arada hepimiz gibi anlamsız bir şekilde yüksek faturalar ödemek zorunda kaldıklarını fark edemeyecek kadar cahiller mi?..



Aslında temel meselelerden birisi de bu.

Çeşitli sebeplerle CHP'yi destekleyenlerin de meselenin pek de zannettikleri gibi olmadığının farkına varmaları, konunun en önemli yanı.

Hizmet yerine algı üretmeye yoğunlaşan CHP'liler sadece bize değil memleketimizde yaşayan herkese zarar veriyorlar çünkü. Siyasi taraftarlığın bir tür siyasi şizofrenliğe dönüşmesi yüzünden sanki gözleri gerçeklere kapalı bir kitle var karşımızda. Bir yol bulup onlara gerçekleri aktarmak da görevlerimiz arasında... İhsan:





KERVAN YÜRÜYOR...





Her zamanki gibi yine CHP ile ilgili konulara daldık.

Bu arada konuşmamız gereken birçok konu vardı oysa. Mesela, 500 bin sosyal konut ile ilgili olarak 100 bin konutun yapılacağı İstanbul'da kuralarının çekilmesi, kiralık konut yapılması ile ilgili gelişmeler ve bu arada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle yaşananlara rağmen Hükümetin enerji konusunda aldığı tedbirler sebebiyle diğer birçok ülkeye nazaran daha az etkileniyor olmamız...



Birilerinin bütün algı oluşturma çabalarına rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde sürdürüyorlar, şükür.

'Kervan birilerine rağmen yürüyor' yani... Selim:



Bu arada savaşla ilgili gelişmeler ne alemde?

İslamabad'da yapılacak görüşmelerden bir şey çıkar mı?..



Umarım çıkar. Savaşın aldığı seyir oldukça garip.

Saldırılarıyla Hürmüz'ün kapatılmasına sebep olan ABD, İran'la görüşmelerin şartlarından birisi olarak buranın açılmasını gündeme getirse de abluka kararı aldıkları için Boğaz kapanıyor. Anlamak zor yani. Görünürde Pakistan istedi diye yapılan bir ateşkes var ancak, ABD'nin koyduğu şartlara sıcak bakmayan İran da kendi şartlarını öne çıkarıyor.

Ateşkesin sebebinin ABD'nin lojistik yığınak yapması için olup olmadığı, meçhul. Bu arada İran da kendi eksiklerini gideriyor zaten... Mehmet:



Desenize yorum yapılması oldukça zor bir durumla karşı karşıyayız...



Zor, çünkü bu arada Çin ve Rusya'nın neler yaptığını da pek bilmiyoruz. Her ne kadar dahil olmuyor gibi gözükseler de ABD'nin bölgeyi tümüyle domine etmesine bu iki ülkenin seyirci kalmaları düşünülemez...

İhsan:



Anlaşılan daha çok konuşacağımız bir konu bu.

Evet, vakit epey geçtiğine göre bugünlük de bu kadar diyebiliriz.

Hepinize teşekkürler, sohbetimizi henüz kanunlarla başları derde girmeyenler akıllanır belki düşüncesiyle Cenab-ı Hakk'ın CHP'lileri ıslah etmesi niyazıyla bitirelim...



Amin...