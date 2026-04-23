Alın da gaçan mı!..

Partisinin bir mitinginde, '71 bin Filistinli öldü' yerine '71 bin İsrailli bebek öldü'; bir gün sonraki grup toplantısında ise 'biz İsrail ile saftayız ve birlikteyiz' diyen Özgür Özel'in dilinin mi sürçtüğü yoksa dikkatsizlik sonucu bilinçaltındaki düşüncesini mi açığa çıkardığı, tartışılıyor.



Özel'i İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gösteren video, çapsızlığın ve düşülen durumun ne kadar sakil olduğunu kavrayamayışın açık örneği. CHP'liler de fark etmiş olmalı ki, görüntüler CHP'nin iletişim sayfasından kaldırılıp yerine iki fotoğraf konmuş...



Bunlar ve başkaları. Arşivler, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanlık koltuğunu hasbelkader işgal eden kişinin aslında oraya layık olmadığına delil teşkil edebilecek yüzlerce, hatta belki binlerce örnekle dolu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 5 Mayıs 2019'da Rahmet-i Rahman'a kavuşan Kadir Mısıroğlu'nun 'CHP'de her yeni genel başkanın bir öncekinden daha beceriksiz olacağı' şeklindeki tespitini her haliyle doğruladığı vakıa.



Asıl problem konuşurken mangalda kül bırakmayan Özel'in, tutuklu başkanlardan ihraç edilmeleri gerekenler konusunda bile işi -mecburen- ağırdan alması.



Suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, yolsuzluk, cinsel taciz ve benzerleri, tutuklu CHP'li belediye başkanlarına yönelik suçlamalardan bazıları. 'Bize bir şey olmaz' mantığı ile hareket ettikleri için olsa gerek, tutuklanma sırasında başka CHP'li belediye başkanlarının da oldukları aşikar.

Pay alamayan ya da aldığından memnun olmayan CHP'lilerin ihbarlarıyla harekete geçen yargının, 'rüşvet, irtikap, yolsuzluk ya da tacizle suçlananlar CHP'li ise kovuşturmaya gerek yok' deme lüksü olmadığını CHP'liler de iyi biliyor.



Tutuklu başkanların sayısı sebebiyle, arınma niyetiyle 'erken yerel seçim' talebinde bulunması beklenen CHP Genel Başkanı, her nedense 'ara seçim' derdinde.



TBMM'deki boş koltuk sayısı 8 iken ara seçim talebinde bulunan Özgür Özel'in hedefinin, başta İmamoğlu olmak üzere tutuklu başkanları milletvekili seçtirerek dokunulmazlık sağlamak olduğunun çocuklar bile farkında.

Özel'in -net olarak söyleyemese de-, 'rüşvet, irtikap, yolsuzluk, taciz ve benzeri suçlara karışanlar eğer CHP'li iseler kesinlikle soruşturulmamalı' düşüncesinde olduğu, çok açık.



Ara seçim için gereken 30 boş üyelik olmasa da tutuklu CHP'li başkanların milletvekili dokunulmazlığına kavuşmaları için mutlaka bir ara seçim yapılması gerektiği, Özel'in parlak fikirlerinden.



Netice olarak TBMM'nin kabulüne bağlı olsa da istifayı göze alabilecek 22 CHP'li milletvekili bile bulamadığı anlaşılan Özel'in, 'hele bir ara seçim kararı alalım, ben bunun ardından istifa edecek 55-60 milletvekili bulurum' çıkışı, tam da 'alın da gaçan mı?' dedirtecek cinsten.

Hadi biz mecburen katlanıyoruz. Ancak, bu hususta CHP'liler ne düşünüyor acaba?..