Yetmez ama...

Gazze'de dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliama tartışmasız destek olmaları ve benzer birçok gelişme, file benzetilen ABD ile ona nispetle fare olarak tanımlanan İsrail arasındaki ilişki konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor.

İran'a yönelik hukuksuz ve anlamsız saldırıları sebebiyle, belirleyici olanın '330 milyonluk süper güç ABD mi, yoksa 9 milyonluk terörist İsrail mi olduğu?' sorusunun zihinleri sürekli meşgul etmesi boşuna değil.



Kimine göre fil farenin emrinde. Bu kesim, medya ve finans sektöründe tartışılmaz bir hakimiyete sahip olan Siyonistlerin, rahatlıkla kontrol edebildikleri ABD'yi yönetenlere istediklerini yaptırabilme gücüne sahip olduğu kanaatinde.

Bu görüntünün biraz kurgu olduğu ve ABD'nin, Dünya hakimiyetine giden yolda bulunduğu bölgeyi dizayn edebilmek için İsrail'i kullandığına inananlar da var tabii ki.



Bunlardan hangisinin doğru olduğu, üzerinde durulması gereken bir husus.

Ancak, önemli olan yaşananlar olduğuna göre, filin mi farenin yoksa farenin mi filin emrinde olduğunun önemi olmadığını düşünenlerin sayısı da az değil.



Özellikle son yaşananlardan hareketle, kendisi ile birlikte süper güç ABD'nin itibarını da aşağılara çeken İsrail'le ilişkiler konusunda ABD'lilerin neler düşündükleri, merak edilecek esas konu.



Trump'ın son zamanlarda tekrarlamayı itiyat edindiği, 'ülkenin en güçlü lobisi olan ABD'deki İsrail lobisinin artık etkisini kaybetmeye başladığı' şeklindeki değerlendirme, farkındalıkları artan ABD'lilerin İsrail'e verilen desteği sorgulamaya başladıklarının işareti.

Çeşitli sosyal konularda bilgiler üreten ve kamuoyu yoklamaları da yapan tarafsız bir Amerikan düşünce kuruluşu olarak tanınan Pew Araştırma Merkezi'nin (Pew Research Center) Mart 2026'da 3.507 ABD'li yetişkinle yaptığı anket, ABD'lilerin İsrail'e yönelik görüşlerindeki olumsuzluğun gittikçe arttığını gösteriyor.



Araştırmaya göre ABD'de İsrail'e olumsuz bakanların oranı 2022'de % 42, 2025'te % 53 iken 2026 Mart'ta % 60'ı bulmuş. Olumlu bakanların oranı ise 2022'deki %58'den bugünlerde %37'ye düşmüş.

ABD genelinde %60 olan İsrail'e olumsuz bakışın 18-49 yaş arası gençlerde %70'e ulaşması, anketin en çarpıcı sonuçlarından.

ABD'liler, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'ya dair de oldukça olumsuz fikirlere sahip. Bu, gençler ve Demokratlar söz konusu olduğunda daha da sertleşiyor.



İsrail'e olumlu bakanlarda Cumhuriyetçilerin yaşlı kesimi başı çekiyor. Bunların %58'i İsrail'e olumlu bakarken, %41'i olumsuz kanaate sahip.

Ancak, Cumhuriyetçilerin 18-49 yaş arası kesiminde İsrail'e olumsuz bakış % 57. Geçen yıl % 50 olan bu oranın 2022'de % 35 olduğunu da belirtelim.



Demokratların genelinde %80 olan olumsuz görüş 50 yaş altı demokratlarda %84...

Züğürt tesellisi denilebilir. Ancak, ABD'de farkındalık arttıkça, 'fil farenin emrinden kurtulabilir' belki... Yani, yetmez ama evet...