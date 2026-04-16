Bırı ‘liyakat’ mi dedi?..

Vaktiyle paçalarına bulaşmasına göz yumduğu çamurlar sebebiyle CHP Genel Başkanı'nın işi çok zor.



Kapının önüne koyması gerektiği ortak kanaatine rağmen bazı belediye başkanlarını ihraç etmeye cesaret edemeyişi, Özgür Özel'in başlıca problemlerinden. Bunun sebebi de başta İmamoğlu olmak üzere tutuklubelediye başkanlarının içeridengönderdikleri 'biz yanarsak seni deyakarız' mesajları.



Tutuklu başkanların her birisi için, MASAK ve ilgili devlet kuruluşlarının araştırmaları ile tahkim edilmiş 'kapı gibi' iddianameler söz konusu. Boş olduğunu söyleyip durdukları iddianamelerde delilleri ile yer alan suçlamalarla ilgili savunma sadedinde herhangi bir açıklama yapabilmiş de değiller.

Tutuklamaların siyasi olduğu nakaratını tekrarlayıp duran ve başkanlarını savunmak için işe yarar tek kelime bile edemeyen Özgür Özel'intutuklu başkanların hizmetlerineverebilecek örnekler bulmakta ciddişekilde zorlanması, konunun enönemli taraflarından. Yok çünkü...

Cumhurbaşkanımız ve ekibini hedef alarak liyakat bahisli lakırdılara cüret eden Özgür Özel, ülkemizde hemen her sahada muhteşem gelişmeler sağlayan Cumhurbaşkanımız ve ekibinin liyakati konusunda konuşabilecek herhalde en son kişidir.



Benzin istasyonunda buluşarak ya da otelinde ağırlandıktan sonra aday yaptığı isimlerin adeta tutsağı haline gelmiş biri olarak, en azından susabilse.

Rutin ziyaretlerinde Silivri'denaldığı emirleri yerine getirmek içinyürüttüğü çabalara şimdi de 'araseçim' talebini ekledi, Özel.

Sanki olabilecekmiş gibi davranıp ara seçim konusunu gündeme getirmenin, 'konuşuruz ha!' diye haberlergönderen tutuklu başkanlara 'araseçimde sizi milletvekili seçtirir,dokunulmazlık kazandırırız' mesajıvermeye yaradığı için Özel'in hoşuna gittiği, açık.

TBMM'deki eksik sandalye sayısının yüzde 5'i bulması durumunda 90 gün içinde ara seçim yapılmasının bir zaruret olduğu malum. Eksik milletvekili sayısının 30 olması gerekiyor yani..



TBMM'de eksik milletvekili sayısı 8.

Bu, İmamoğlu ve tutuklu başkanlara milletvekilliği dokunulmazlığı sağlamayı düşündüğü anlaşılan CHP GenelBaşkanı'nın istifa edecek 22milletvekili bulması gerektiğini gösteriyor.

İstifa edecek 22 milletvekili bulmasının imkansızlığı bir tarafa, istifaların TBMM tarafından kabuledilmesi şartı ara seçimle alakalıolarak Özel'in işini zorlaştırıyor.



İmamoğlu'nun emri ile Türkiye genelinde bir yıldır sürdürdüğü ve kimsenin umurunda bile olmayan mitingler gibi, şimdi de partileri ziyaret ederek ara seçim kapısını en azından zorlarmış gibi yapıyor, Özel.

Anayasa ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun ilgili maddelerini kafasına göre yorumlamaya çalışan Özgür Özelde biliyor ki ara seçim tamamı ileTBMM'nin vereceği karara bağlı.



Liyakatten bahseden Özgür Özel, önce okuduklarını iyi anlamaya odaklanmalı...