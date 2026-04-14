Çıban başı...

ABD halkının; büyük arabalar, büyük evler, büyük porsiyonlar dışında pek bir şeyle ilgilenmediği, yaygın bir kanaat.

Eğer espri değilse, genel bilgi düzeylerine dair değerlendirme de ABD'lilerin, dışarısı ile alakalıbilgilerinin, kuzeylerindeki Kanadave güneylerinde de Meksika'nınvarlığını bilmekle sınırlı olduğudur.



Ancak, ABD'de bulunan az sayıda insanın da gerektiğinde Dünyayı karıştırabilecek bilgilere sahip olduklarının altı çizilir.

Nüfusu 350 milyonu bulan ABD'deki insanların çoğunun herhalde umurunda değildir. Ancak, neler olup bittiğinden haberdar olup, özellikle de başkanlarının açıklamalarını takip edenlerin herhalde başları dönmüştür.



Trump'ın, MAGA (Make America Great Again, yani Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) sloganını takip ediyormuş gibi gözüktüğü malum. Ancak ABDBaşkanı'nın, 28 Şubat'tan sonra'sizin için öncelik ABD mi, İsrail mi?'sorusuna verdiği ikircikli cevapların, orta ve uzun vadede kendisi açısından hiç iyi olmayacağı da biliniyor.



Başta İran olmak üzere başka ülkelere zarar vermese, 'bize ne, Amerikalıların problemi' deyip geçebileceğimiz Trump, Dünyanın başını bir süre daha ağrıtmayı sürdürecek gibi.

Sadece Hürmüz Boğazı ile ilgili politikaları bile, süper gücün başındaki kişinin cehaletini anlamak için yeterli.

İran'a saldırılar öncesi açık olan HürmüzBoğazı'nı açık tutmayı hedefleyip,tamamen kapanmasını sağlayacakşekilde abluka uygulamanın akıl işi olmadığını çocuklar bile bilir.



Mossad'ın elinde olduğu söylenen Epstein dosyaları ile ABD Başkanı'nı yönlendirme ve arzu ettiklerini yaptırma imkanına kavuştuğu düşünülen İsrail başbakanı Netanyahu isimli katilin,bütün insanlığı ilgilendirenhuzursuzlukların çıban başıolduğu, yaygın bir kanaat.

Sürekli sağa sola saldırdığı yetmiyormuş gibi ABD'yi de sürükleyen Netanyahu'nun temel sıkıntısı, yüzde 23'ü Filistinlilerden oluşan 9 buçuk milyonluk İsrail'in başbakanı olarak devam edebilmek.



Ortalık sakinleşirse ülkesinde kodese gireceği kesin olup, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı yüzünden yolculuklarında normal rotaları kullanamayan 'katil' Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri biraz çaresizliğinden.

Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan'ın, uluslararası alanda barışve istikrar için attığı ve atılmasınısağladığı adımlarla -İsrail hariç-,mevcut 193 ülkenin saygısınıkazandığı, çok açık.



Melanetleri ile İsrail'i ve kendisini Dünya çapında bir nefret objesi haline dönüştüren Netanyahu, Türkiye'nin terör örgütleri hariç kimseyle derdi olmadığını tabii ki biliyor. Ancak, TerörsüzTürkiye ve Terörsüz Bölge adımlarıile kullandığı terör aparatlarınıkaybettiğinin de farkında.

Çıban başı Netanyahu'nun, İran'dan Türkiye'ye atıldığı iddia edilen füzeler bahsinde, 'İran'dan geliyormuş gibi gösterdiğimiz füzeler' demeyi unuttuğunu da not edelim...