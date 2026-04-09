Hürmüz boğazı zaten açıktı!..

Son olarak, 'Tahran'la 12 saat içinde anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı' şeklindeki açıklamaları ile tehditlerinin dozunu iyice yükselten Trump'ın 'İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya aldıklarını' duyurması ile ABD-İran arasındaki müzakerelerde son anda olumlu bir sonuca varıldığını öğrendik.



Pakistan arabuluculuğunda yürütülen Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da katkıda bulundukları müzakerelerde, 'ABD ile İran'ın anlaşmazlıknoktalarında mutabık kaldıkları veanlaşmanın detaylarının iki haftalıkateşkes süresince tamamlanacağı' şeklindeki açıklama, ümit verici.

Böylelikle, zaten kırılgan olan ekonomik dengeleri akaryakıt fiyatlarının yükselişi sebebiyle sarsılmaya başlayanlar başta olmak üzere birçok ülke derin birer nefes aldı.



ABD Başkanı'nın tam da son anda 'İran ile iki haftalık ateşkes konusunda uzlaşıldığı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla saldırıların askıya alındığını' söylemesi, tabii ki sevindirici. Ancak, netice olarak dönüp dolaşıp aynı yere geldiğimizi göstermesi bakımından, düşündürücü de.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılar öncesi HürmüzBoğazı'nın zaten açık olduğumalum. Bunu hatırlayınca da insanların akıllarına, '40 gündür bütün bunanelerin neden yenildiği' sorusunun gelmesi, kaçınılmaz.



İlk günden beri uğradığı zararları sürekli gizlemeye çalışan İsrail'in hasar durumunun konuyla çok ilgisi yok. Ancak ABD ve İsrail'in haksız ve adaletsiz bir şekilde başlattıkları savaşla, İran'ı veonun yanında Körfezdeki diğer halkıMüslüman ülkeleri zayıflatmayıhedefleyip hedeflemedikleri, ciddiyetle değerlendirilmesi gereken bir husus.



ABD ve İsrail saldırıları ile büyük çapta hasara uğrayan İran'da ve bu ülkenin misillemeleriyle Körfez ülkelerinde meydana gelen hasarların maddiboyutunun 500-600 milyar dolarcivarında olduğu tahmin ediliyor.

Başta Türkiye üzerinde NATO tarafından etkisiz hale getirildiği söylenenler olmak üzere, Körfez ülkelerindeki ekonomik açıda önemli sivil hedeflere atılan ve İran'ın sahiplenmediği füzeler hatırlandığında, bu soru daha da önem kazanıyor.

Bu arada, savaşın ilk günlerinde Suudi Arabistan ve Katar'da, tamda ekonomik hedeflere saldırıgirişiminde bulunacakları sıradayakalanan Mossad ajanları da unutulmamalı.



BM ve benzeri kuruluşların kendilerine bile hayırlarının olmadığını zaten biliyorduk. Son 40 gündür yaşadıklarımızla, afra tafrasından geçilmeyen ABD'nin ve İsrail'in de 'yenilmez olmadıklarının' bir kez daha farkına vardık.

Dünyanın süper gücü olarak bilinen ABD'nin, paçaları pislik doluyöneticileri sebebiyle İsrail'in emrinegirerek, adeta 'farenin emrindekifil' haline gelmesi, ürkütücü.



Bütün yaşananlardan sonra Müslüman ülkelerin gerekli dersleri çıkarıp çıkarmayacakları, asıl meselemiz...