Yine turp meselesi…

'Suç işleme amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve benzeri 142 eylemden yargılanan İmamoğlu söz konusu olduğunda Özgür Özel'in haritayı pusulayı şaşırması, herhalde normaldir. İmamoğlu 'yanarsa' eğer, kendisini de yakacağını biliyor çünkü.

Özgür Özel'in genel başkanlığı borçlu olduğu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkaran süreci başlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik husumeti sebebiyle yalana fazla yüklenmesi, dışarıdan ve içeriden fonlanan medya organlarını bile ciddi şekilde zorladığı açık bir gerçek.

Üzerine kayıtlı 4 taşınmazı olduğu devletin kayıtlarında bulunan Bakan Gürlek'in, yalancılardan kazanacağı kuvvetle muhtemel tazminatlarla taşınmaz sayısını artırıp artırmayacağını bilmiyoruz. Ölçüyü iyice kaçıran Özgür Özel'in, Bakan Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği hayali yatı, tutup da denize kıyısı olmayan Lüksemburg'a demirletmesi, Ramazan olmasa 'bu adam ne içmiş acaba?' denilecek bir durum.

Sahte belgelerle Bakan Gürlek'e yönelik karalama kampanyası başlatma emrini Silivri'de tutuklu İmamoğlu'ndan aldığı anlaşılan Özgür Özel'in bu faaliyet için 'turpun küçüğü' ismini seçmesi, manidar.

'Turpun büyüğünün', 161 milyarlık kamu zararına sebebiyet verdikleri için 3 bin 806 sayfalık iddianame ile yargılanmalarına başlanan 107'si tutuklu, 407 şüpheli ile ilgili Asrın Yolsuzluk Davası duruşmalarından sonra netleşeceğini Özgür Özel de biliyor.

Özel'in gösterdiği belgelerin 'kesinlikle sahte ve düzmece' olduğunu belirterek, 'benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var, diğerleri yalan' diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in yalanlarla iki noktayı perdelemeye çalıştığı kanaatinde.

Özel'in gözlerden saklamaya çabaladığı ilk konu, İmamoğlu Suç Örgütü davası, Bakan Gürlek'e göre. Ancak Özgür Özel'in asıl motivasyonunun başka bir konudan kaynaklanma ihtimali daha yüksek.

Özgür Özel'in, genel başkanlığını İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'na borçlu olduğu yaygın bir kanaat. Bunun açık delillerinden birisi, Özel'in Silivri'ye haftalık talimat alma ziyaretlerini ihmal etmeyişi.

Ancak Bakan Gürlek'in sözlerine bakılırsa, konumunu Özgür Özel'e borçlu olanlar da var. Tutuklu eski başkan Muhittin Böcek, bunlardan birisi.

Adalet Bakanı Gürlek'in konu ile ilgili söylediklerinden, Özgür Özel'in perdelemek istediği ikinci ve belki de en önemli konunun, Muhittin Böcek'in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için Manisa'da bir benzin istasyonuna gidip (Özgür Özel'e) para verdiğine dair iddialar olduğu anlaşılıyor.

Özgür Özel, turpun büyüğünün heybede olduğunu bildiği için yalanlarını 'turpun küçüğü' diyerek satmaya çalışmış demek ki…

(Not: Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik eder, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. E. K.)