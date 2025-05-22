BULUNDUĞU makama, yani CHP Genel Başkanlığı'na hak ederek mi yoksa birtakım ayak oyunlarıyla mı geldiği yargı konusu olan Özgür Özel, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatör olduğu' mealinde bir şeyler gevelemiş.

Bu sözleri, kendisine göre milyonların, İzmir emniyetine göre ise 70 bin kişinin katıldığı İzmir mitinginde söylediğini de vurgulayalım. Bu ve benzeri mitinglerin, muhtemelen Özel'i bulunduğu makama getiren kişinin talebi üzerine yapıldığını da not edelim.

Siyasi bir liderden çok ergen bir genç gibi davranan Özgür Özel'in ABD'de yayımlanan Newsweek dergisinin 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek 'küresel bir lidere' dönüştüğünü' yazması, herhalde Özgür Özel açısından kötü bir sürpriz olmuştur. Müttefiki olduğunu düşündüğü dergiye sitem edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Türkiye'nin jeopolitik yükselişini, '21. yüzyılın en önemli stratejik gelişmelerinden biri' olarak nitelendiren Newsweek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri' diyor.

Genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhtarı olduğu bilinen Newsweek'in 2013'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması üzerine, 'Kimse Erdoğan'a diktatör demesin, diktatörler ikinci tura kalmaz' sözünü kapağa çıkarması da CHP yöneticilerini herhalde üzmüştü. Bunun CHP'nin objektifliğe tahammülsüz oluşuna işaret etmesi, ayrı bir bahis.

Rüşvet, yoksuzluk ve irtikap gibi suçlardan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'çok şeyler yaptığını' söyleyip, neler yaptığı sorulduğunda apışıp kalanları biliyoruz.

Adı geçenin Avrasya'yı, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, hatta İstanbul Havalimanı'nı yaptığını söyleyenler de çıkabiliyor.

Ancak, kendisinin ve CHP'nin yapılmaması için kıvrandıkları mega projeleri bile İmamoğlu'na mal edebilen siyasi şizofrenler hatırlandığında, Özel'in Cumhurbaşkanımız için söylediklerine inananlar da olabileceği, söylenebilir.

Esas mesele, hasbelkader de olsa Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı olma şansını yakalayabilmiş birisinin, bulunduğu yeri doldurabilecek işler yerine, muhtemelen az sayıdaki birilerini tatmine yönelik adımlar atması...

'Kanalizasyon karışmış su içer yine de CHP'ye oy veririz' diyenler ne ise. Ama AK Parti'den devraldıkları yerlerde bile hizmet yerine algıyla işi götürebileceklerine inanan belediye başkanları söz konusu.

Cumhuriyetin kurucu partisi ve benzeri sıfatları sıklıkla kullanması ile bilinen ana muhalefet partisinin geldiği nokta, demokrasi açısından üzüntü verici.

CHP'liler Türkiye'nin partisi olma konusunda biraz gayret edebilse, hepimiz için her şey daha güzel olabilir oysa.

Özel'in söylediklerine gelince: 'Söze baktık; söz değil…' demeyi gerektirdiğini söylemek yeterli…