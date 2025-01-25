Bolu Kartalkaya'daki bir otelde yaşanan ve 78 canımızı hayattan koparan yangınla ilgili tartışmalar sürüyor. Vefat edenlere Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılara şifalar diliyorum.

Otel yangını ile ilgili uzunca bir süre kamuoyunu meşgul edeceği anlaşılan tartışmaların, benzer olayların bir daha yaşanmaması açısından fayda sağlayacak tedbirler alınmasına vesile olması, öncelikli ümidimiz.

Bolu'nun Seben ilçesi sınırlarındaki otelle ilgili yetki konusu, tartışılan hususlardan birisi. Bolu Belediyesi'nin söz konusu otelle alakalı herhangi bir yetkisi olmadığı şeklindeki anlamsız iddialar, konuyu siyasi imiş gibi gösterip CHP'li başkanı kollamak isteyenlerin marifeti. Otelle ilgili bazı yetkiler Bakanlığa ait olsa da, özellikle Yangın güvenliği ile ilgili sorumluluğun Bolu Belediyesi'ne ait olduğu tartışmasız bir gerçek.

Yangın güvenliği konusundaki son müracaata karşılık Bolu Belediyesi İtfaiyesinin yaptığı işlemler ve bu arada oteldeki bir lokanta için verdiği 'yangın mevzuatına uygundur' raporu, epey su kaldıracak bir husus. Ancak, Bolu Belediyesi İtfaiyesinin verdiği ve vereceği raporların Turizm Bakanlığı'nın söz konusu otele çalışma izni verebilmesi için gerekli şartlardan olduğu, temel bir esas. Kültür Bakanlığı'nın itfaiyesi olmadığı ve bir otel söz konusu olduğunda öncelikli risk konularından birisinin yangın olduğu, çok açık.

Otelin sigortası olup olmadığı, yangın sonrasının en ciddi tartışma konularından birisiydi. Bazı sigorta şirketlerinin oteli sigorta yapmaya yanaşmadığı iddiaları konuşulurken, oteli sigortalayan firmanın açıklaması, tartışılan konulara ciddi bir açık getiriyor.

Son 25 yıldır otelin sigortasını üstlendiği belirtilen firmanın açıklamasında, 'otelin ciddi maliyetler getirecek kapsamlı bir sigortası olduğu' ve 'sigorta şirketi uzmanlarının her yenileme döneminde yangın ve diğer riskler açısından oteli denetlediği' belirtiliyor. Her yıl yenilenen raporlarda, 'otelin yangın konusunda gerekli ekipman ve sistemlere sahip olduğunun görüldüğünün' vurgulandığı açıklamada, 'bu sistemlerin olay anında çalışmadığına' dikkat çekiliyor.

Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturmaların dikkatli bir şekilde sürdürüleceği ve ihmali olanların hesap vereceklerinde şüphe yok. Alınacak dersler konusunda da belli ki ilk sırada itfaiye meselesi var.

Bursa Uludağ'daki tesislerde itfaiye var iken, Erzurum'daki ve Kayseri Erciyes'teki kayak tesislerinin itfaiyeye çok yakın olduğu biliniyor.

Bolu merkezine 38 km. mesafede yaşanan elim olayda, bir saat sonra ancak müdahale edebilen itfaiye, birçok insanı kurtarabilmiş. Araba devrilmeden yol göstermek kabilinden söylemek gerekirse, Kartalkaya'da yaşanan acı olayın bize verdiği ilk ders şu: İtfaiyeye uzak yerlerdeki bu tür tesislerin yakınlarına süratle lokal itfaiyeler kurulmalı…