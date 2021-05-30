Ortak noktaları AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a husumet olan CHP, İP ve tabii ittifakın diğer üyeleri 'Parlamenter Sistem' için yanıp tutuşuyor gibi…

Ancak, her nedense Parlamenter Sistem'i olduğu şekliyle değil de 'güçlendirilmiş' olarak istiyorlar. Partisinin ismiyle bir ilgisi var mı bilinmese de, İP Genel Başkanı Akşener güçlendirilmiş olanı ile tatmin olmamış olacak ki, bunun yanına bir de 'iyileştirilmiş' tabirini ekledi.

Yani netice olarak kendilerine Millet İttifakı diyenler, 'İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' istiyorlar. Nerelerini ve nasıl iyileştirip, güçlendirecekleri de, kendilerince malum.

Ancak, neresini iyileştirip, güçlendireceklerini herhalde kendileri de bilmiyorlar. Bilselerdi, yeni sistemleri ile alakalı bazı tüyolar verirlerdi çünkü.

Parlamenter Sistem'e dönün emrini veren 'dostları', iyileştirme ve güçlendirme talimatlarını göndermedi, anlaşılan…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un A Haber'deki sorusunun tam yeri: "Parlamenter Sistemi daha iyi olduğu için istiyorsanız, neden iyileştirme ve güçlendirme ihtiyacı duyuyorsunuz ki?.."

Uçum'un dikkat çektiği dikkat çekici ayrıntılar var. Sistem değişikliği için anayasa değişikliği, bunun için de TBMM çoğunluğuna ihtiyaç var.

Yani ilgili ittifakın öncelikle seçimleri kazanması gerek. Ardından cumhurbaşkanının da rızası ile anayasa değişikliği yapılması geliyor. Eğer bu da olursa, sırada yeni bir seçimle Parlamenter Sisteme uygun meclis oluşturulması gerek.

Bu, iki seçim ve bir referandum yapılacak demek… Ama bitmiyor. Sırada TBMM'nin, yeni ve sembolik Cumhurbaşkanını seçmesi var.

Öncelikli problem, milletimizin Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla Hükümeti doğrudan seçme yetkisini devredeceği beklentisi… Milletimizi tanımıyorlar deyip, geçelim.

Ancak olur da seçim kazanılırsa, hükümetiyle ülkeyi 5 sene idare edebilecek bir cumhurbaşkanı, Parlamenter Sistemi neden istesin ki?..

Yeniden seçilse bile yetkilerinin sembolik olacağı bir kenara, cumhurbaşkanının yeniden seçilme garantisi de yok. Görevi bitince siyasete veda, ayrı bir komedi…

Ne olduğunu isteyenlerin de bilmediği 'iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', laf ebeliğinden başka bir şey değil, anlayacağınız.

Durum, Kemal Sunal'ın 'ağam bizimle eğleniy' sözündeki gibi. Kendilerine Millet İttifakı ismini layık görenler, taraftarları ile 'eğleniy' galiba…