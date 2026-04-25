Gurur tablosu

TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyon, güzel tablolara sahne oldu. TBMM resepsiyonunda bu yıl siyasi birlik, diyalog ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin yarattığı olumlu atmosfer öne çıktı. 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken dikkat çeken temaslara sahne oldu. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti liderleri ve milletvekillerinin bir araya geldiği; güzel ve anlamlı sohbetlerin yapıldığı fotoğraf kareleri "birlik tablosu" oluşturdu. Başkan Erdoğan'ın, bir basın mensubunun "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim k itabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?" sözleri sıcak bir atmosfer yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekillerinin resepsiyona bu yıl yoğun katılımı, diyalog ve siyasette yumuşamayı gündeme taşıdı. TBMM'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik siyasi partilerin ortak bir çözüm metni üzerinde anlaşmış olmaları, resepsiyonun diyalog tablosuna yansıdı. Başkan Erdoğan'ın resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbeti misafirler tarafından dikkatle takip edildi. Erdoğan ve Bahçeli; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Partililerle de sohbet etti.

Erdoğan, bir basın mensubunun "Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada?" sorusu üzerine, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşarak sohbet etmesi, resepsiyonun dikkat çeken tablolarından biri oldu. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te yürütülen çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, işin bu noktaya gelmesi için yoğun bir emek sarf edildiğini, samimi bir mesai harcandığını belirtti. Kurtulmuş, komisyon raporunda katılan bütün siyasi partilerin ittifakıyla oluşmuş bir irade bulunduğunu ifade etti. Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Orta Doğu'daki savaşın tüm bölgeyi ve küresel ekonomiyi etkileyen boyutları olduğunu belirtti. 23 Nisan resepsiyonunda Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Faili meçhul bazı dosyalar incelenecek, eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcılıklara iletilecek" dedi. Geçen yıl 23 Nisan resepsiyonunda oluşan tablonun meyveleri bu yıl daha net şekilde ortaya çıktı. Aziz milletimizin iradesi TBMM'ye yansıdı.