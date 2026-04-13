Ateş hattı

ABD İLE İRAN ARASINDA YENİDEN SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALIYOR.



İslamabad'da 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden anlaşma çıkmadı.

Dünya "Bundansonraki süreçte nelerolabilir" sorusuna cevap arıyordu. "Tekrar savaş çıkarsa" tedirginliği yaşanıyordu. ABD Başkanı Trump, Türkiye saati ile 16.00'da İran'ı hiddetleşiddetle tehdit etti. Yeniden savaşın ateşini yaktı, dünyayı sarsacak açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını söyledi. "Derhal geçerli olmak üzere, dünyanın en iyisi olan Birleşik Devletler Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın tehdidi öncesinde İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde" açıklamasını yapmıştı.

Katil İsrail de boş durmadı.



İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı Eyal Zamir, İran'la yeniden askeri bir çatışma olasılığına karşı ordunun derhal hazırlanması emrini verdiği haberini yaydı.

Orduyu yüksek alarma geçiren Zamir'in, Askeri İstihbarat Müdürlüğünün, İran'da füze sistemleri, fırlatma rampaları ve destekleyici altyapı da dahil olmak üzere askeri hedeflere odaklandığı belirtildi. Katil- Siyonist Netanyahu'nun bakanları İran'a saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret etti. Küstah açıklamalar yaptı.



GALİBAF'IN SÖZLERİ



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır" derken, İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti Hürmüz Boğazı'nda geçen gemilere ABD ordusunun ateş açılması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan tazminat talebine kadar tüm haklarını savunma konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

İki tarafın da anlaşmaktan başka çıkar yolu yok.



Ortak noktada buluşma olursa MASA YENİDEN İSLAMABAD'DA kurulur.

Siyasi gözlemciler, ateşkesin son derece hassas ve kırılgan olduğunu dile getiriyor. Bu konuda 2 tehlike bulunduğu ifade ediliyor.

1) 23 Nisan'a kadar Hürmüz'ü açacak formül bulunamazsa ABD'nin kara harekatının devreye girme riski var. Hürmüz ve İran'ın güneyine çıkarma olması ihtimali bulunuyor. 2) Katil -Siyonist Netanyahu'nun görüşmeleri sabote etmek için sahte bayrak veya bir bahane ile İran'a saldırması. İran da karşılık verecek. Savaşın hemen başlaması riski de var. Arka kapılar kapanmış değil.



Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı İshak Dar "Ateşkesin sürdürülmesi tüm tarafların ortak çıkarınadır. Pakistan, ABD ve İran arasında yeni bir diyaloğu sağlamak için çaba gösteriyor" dedi.



DURUM TEHLİKELİ. ARA KAPILARDA ÇARE BULUNAMAZSA SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASINDAN KORKULUYOR.