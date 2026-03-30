Enerjide tam bağımsız Türkiye

ABD/İsrail'in saldırmasıyla başlayan savaş, bir ayını doldurmak üzere. ABD Başkanı Trump, arka kapıları zorlayarak Hürmüz'ü açmak için uğraşıyor ama henüz ateşkes masası kurulamadı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan; Türkiye, Pakistan, Mısır ve Katar ateşkes için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hürmüz'ün Nisan ayında da kapalı kalması olasılığı artarken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk devlet aklı enerji krizine yönelik müthiş kararlar alıyor.



Türkiye; Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere hem içte hem de dost ülkelerde petrol ve gaz aramak üzere yıldırım harekata başlıyor.

Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı. Türkiye'nin enerji filosunda yer alan 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk hidrokarbon keşif sondajına başladı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli doğal gaz üretiminin artırılması ve yeni rezervlerin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar hızlandırıldı.



Dünyanın dördüncü petrol ve gaz arama sondaj gemilerine sahip Türkiye; Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Somali'de, Pakistan'da sismik sondaj gemilerine sefer emri verildi. Bu vesile ile Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın uzak görüşlülüğü, çok uygun fiyatlarla Türkiye'ye kazandırdığı son teknolojilere sahip sondaj gemilerinin alınmasını sağladığı için minnettarız.



DÜNYA PANİKTE

Çünkü İran savaşı ile Hürmüz çöktü; dünya panikte. Türkiye hem rezervler hem de sondaj gemileriyle krizi göğüsleme şansına sahip. Petrol arama sondaj gemileri seferberliği kapsamında; geçen yıl Göktepe- 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Abdülhamid Han sondaj gemisi, yeni yılın ilk görevi için Kocaeli açıklarında bulunan Kandıra-2 kuyusunda bu sabah itibarıyla çalışmalara başladı. Geminin, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inmesi ve sondaj faaliyetlerinin 35 gün sürmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarıyı yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını belirtti. Fatih sondaj gemisi Nisan ayında Eflani- 1'de olacak.

Yeni alınan dev sondaj gemilerinden birisi Somali'ye gitti.



İkincisi Doğu Akdeniz için hazırlanıyor. Ardından Pakistan ve Somali karasularına, dostlarımızın da yüzlerini güldürmeye gidecekler.

Evet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eski Bakanımız Berat Albayrak'ın başlattıkları petrol ve gaz arama, bulma, çıkarma stratejisini Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar devam ettiriyor.



Özellikle Hürmüz Boğazı kapanınca perişan olan ülkeleri gördükçe Allah'a şükretmeliyiz. Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler; dünya krizi sürecinde bir başka mutlu ediyor vatandaşlarımızı.

Türkiye'nin hedefi net: "Enerjide tam bağımsız Türkiye."

SONUÇ: Türkiye'nin büyük sismik sondaj gemileri ile içte ve dost kardeş Libya, Somali, Pakistan'da başlattığı seferberlik hayırlara vesile olsun. Büyük devlet büyük düşünür. Başkan Erdoğan ve Türkiye büyük düşünüyor, büyük oynuyor...