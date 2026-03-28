Tehlikeli oyun

ABD/İSRAIL'IN saldırması sonucu İran, küresel ticaretin en kritik enerji geçiş noktalarından birisi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatınca, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si ve deniz yoluyla taşınan doğalgazın önemli bölümü durdu, dünya panik halindeydi.

Hürmüz krizi devam ederken, Karadeniz'den devam eden petrol naklini de engellemeye yönelik bir tezgah gündeme sokuldu. Rusya'dan yüklediği petrolü taşıyarak İstanbul Boğazı'na doğru seyreden, Türkiye karasuları içinde 140 bin ton ham petrol yüklü ALTURA tankerine İDA (İnsansız Deniz Aracı) saldırısı yapıldı. İDA'nın Ukrayna menşeili olduğu öğrenildi.



ORDU'DA BULUNAN AMERİKAN MENŞELİ İDA konuşulurken, bu olay meydana geldi.



21 Mart 2026'da da Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında, ABD menşeli bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) tespit edilmiş, SAS Komutanlığı ekiplerince imha edilmişti. Hürmüz'ün kapatılmasından sonra Rusya'dan daha çok petrol almaya birçok ülkenin yöneldiği bir süreçte, Karadeniz'de Türk sahipli tankere saldırı düzenlenmesi manidar bulunuyor. Karadeniz'de ortaya çıkan İDA'larla ne yapılmak isteniyor? Türk sahipli Altura tankeri, Sierra Leone bandıralı. Gemi hareketlerini izleyen vesselfinder.com sitesine göre tanker son olarak Rusya'nın Novorossiysk limanında demirliydi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre vurulan Altura adlı gemi, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyor. Hatırlayalım.



2025 yılının Kasım-Aralık aylarında, petrol taşıyan Türk sahipli, yabancı bayraklı tankerlere de arka arkaya saldırı olmuştu. Karadeniz'de Kairos ve Vırat isimli gemilere Türkiye'nin yetki alanında düzenlenen saldırıları Ukrayna üstlenmişti. Bu iki saldırı insansız deniz araçlarıyla düzenlendi ve görüntüleri de paylaşılmıştı. İkisi de Gambia bandıralı olan gemilerin Rusya'nın "gölge filosuna" dahil olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna'ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır" demişti. Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemilerle ilgili Türkiye, hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı uyarmıştı.



Son olarak ALTURA isimli tankere saldıran İnsansız Deniz Aracı İDA'nın UKRAYNA MENŞELİ olmasına dikkat etmek gerekiyor.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki en kötü senaryo olarak belirtilen 'olası Arap-Acem savaşı' tehlikesi yakınlaştı.

Derin Amerika'nın sözcüsü The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik misillemelere başlama hazırlığında olduğunu yazdı. Suudi yetkililer, savaşın erken sona ermesi halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı periyodik olarak kapatarak Körfez ekonomilerini felce uğratabileceğinden korkuyor. Bu nedenle, Hürmüz'ün bir daha İran tarafından kapatılmasının muhakkak önlenmesi için somut adımlar atılması talep ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in de askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği konuşuluyor.

KATİLSOYKIRIMCI NETANYAHU /

SİYONİST / EVANJELİSTLER mezhep savaşını kışkırtırken, İran'dan çok kritik bir çıkış yapıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin ve bölgedeki isimsiz bir ülkenin İran'ın adalara (özellikle Harg Adası) yönelik bir kara işgali planladığına dair istihbarat aldıklarını, ABD ile hareket etmemeleri konusunda komşularını uyardı.

Eğer BAE ve Suudiler, WSJ'nin iddia ettiği gibi savaşa doğrudan dahil olursa, kirli savaş Basra Körfezi'ndeki stratejik adaların birer ateş hattına dönüşmesine neden olabilir.



SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bölgede tırmanan Arap- Acem (İran) ve Sünni-Şii geriliminin tehlikelerine dikkat çekerek mezhep temelli ayrışmaları reddetti. "Bizim Sünnilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, tek dinimiz İslam" diyerek, bu tür çatışmaların ümmet birliğine zarar verdiğini ve Müslümanları hedef aldığını vurguladı. AMAN DİKKAT.