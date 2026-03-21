Savaşın etkisi

ABD/İsrail ile İran savaşı 21'inci günü geride bırakırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'ye hayati bir liderlik yapıyor. Ülkemizi İran savaşının dışında tutuyor. İran'dan atılan füzeler karşısında soğukkanlı bir tavır gösterdi, stratejik sabır sergiledi. Amerika ve İran arasında acil ateşkes için derinlikli arka kapı temaslarını gece gündüz sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turu marjında Suudi Arabistan'da Körfez ülkeleri dışişleri bakanları zirvesine katıldı. Bu zirve başlarken, İran'ın savaşın başından bu yana Suudi Arabistan'a yönelik en şiddetli füze saldırılarını yapması ve ardından Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri enerji tesislerine füzeler göndermesi sabırları taşırdı ve büyük tehlikeyi tetikledi. Riyad'daki kritik zirve sonrası 6 maddelik çok sert bir açıklama yapıldı. "Saldırılar derhal dursun" denildi ve "vururuz" uyarısı yapıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini kapatmaya veya engellemeye yönelik herhangi bir tedbir ya da tehdide başvurmaktan ve Bab el-Mendeb'de deniz güvenliğini tehlikeye atmaktan kaçınması gerektiğini ifade etmişlerdir." Evet, kritik eşik: Arap-Acem savaşı. Suudi Arabistan'daki dışişleri bakanları toplantısından bir gün önce ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı açacak operasyon için Çin, Fransa, Japonya ve Güney Kore'nin bölgeye savaş gemileri göndermesini umduğunu söylemiş, NATO'dan da yardım istemişti. NATO ülkeleri, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ve Asya ülkelerinden koşullu destek buldu. İran saldırılarına en çok hedef olan Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Trump'a destek verdi. İran savaşı en tehlikeli senaryosuna doğru ilerliyor: Arap-Acem savaşı riski gündeme girebilir.



İran savaşından alınacak dersler Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünya ticaretini sarsarken kriz derinleşmeye başladı. Gelişmeler an be an Türkiye tarafından çok dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran savaşı başlarken yaptığı uyarıların ne kadar önemli olduğu görülüyor.

Erdoğan'ın Türkiye'yi savaşa çekmeye yönelik sinsi ve kirli oyunları bozması tarihî dersler içeriyor.



MİT Akademi analizine dikkat Millî İstihbarat Akademisi tarafından yayımlanan "Jeopolitik Rekabetin Dönüşümü, Yeni Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı rapor, savaşın doğasının köklü biçimde değiştiğini ortaya koydu.



Devletler arası savaş geri döndü Raporda, 11 Eylül sonrası dönemin düşük yoğunluklu çatışma paradigmasının sona erdiği vurgulanıyor. Terörle mücadele merkezli güvenlik anlayışının yerini yeniden büyük güç rekabeti ve konvansiyonel harp riskinin aldığı belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı bu dönüşümün en somut örneği olarak gösteriliyor. Ancak rapor, sahadaki çatışmanın yalnızca tank ve topçu ateşinden ibaret olmadığını, arka planda çok daha kritik bir mücadelenin yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre tank, top ve füze yeniden sahaya dönmüş olsa da artık tek başına belirleyici değil. Asıl üstünlük; veri işleme kapasitesi, yapay zekâ entegrasyonu, uzay erişimi ve kritik tedarik zincirlerinde. Nitekim bugün Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünya ticaretini sarsıyor. Bir tehlike daha var: İran'ın vekil güçlerinden Yemen'deki Husilerin de savaşa olası katılımı, dünya deniz ticaretinin kilit noktalarından biri olan Bab el-Mendeb Boğazı'nın kapanması riskini taşıyor.



YENİ BLOKLAŞMA

Belgede Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore arasında artan askerî ve ekonomik koordinasyona da yer veriliyor. Bu yapı klasik bir ittifak olarak tanımlanmıyor; ancak yaptırımlara dayanıklı, esnek ve birbirini besleyen bir güvenlik ağı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Çin'in ekonomik kapasitesinin, Rusya'nın harp ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Belgede Türkiye'nin çoklu kriz havzalarının merkezinde bulunduğu, robotik harp ve savunma sanayisinde yükselen kapasitesi sayesinde kritik bir konuma sahip olduğu belirtiliyor. Ancak artan jeopolitik baskı ortamında stratejik öngörü ve teknolojik hazırlığın hayati olduğu kaydediliyor.