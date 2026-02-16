Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2024'te AHLAT'TA MHP lideri Devlet Bahçeli ile beraber İÇ CEPHEYİ güçlendirme mesajı ile başlattıkları tarihi yürüşüyle, TERÖRSÜZ TÜRKİYE-BÖLGE DEVLET PROJESİ BÜYÜK BAŞARIYLA tamamlanıyor. TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ yıllardır bozmayı kurgulayarak terör örgütü PKK'yı aparat olarak kullanan Emperyalist Devlet-İstihbarat servislerinin kirli ve sinsi planları paçavraya çevriliyor. Bu tarihi süreç, Ekim 2024'ten bugüne ciddi sınamalardan geçti.

Daha birkaç yıl öncesine kadar tahayyül bile edilmesi imkânsız gelişmeler yaşandı. Kritik eşikler geçildi. Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin kararlı duruşuyla terörden arındırılmış Türkiye ve bölge çabası, geleceği inşa becerisi, sabır, kararlılık ile gereken anda devlet-millet birlikteliğinden doğan gücün gösterilmesiyle tamamlanıyor. BU HAFTA ÇOK ÖNEMLİ. TBMM Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ORTAK RAPOR unda son aşamaya gelindi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin komisyondaki temsilcilerine hazırlanan taslak rapor geçen hafta "kişiye özel" iletilmişti.

BUGÜN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan, ancak komisyonda temsil edilen diğer siyasi parti temsilcileri ile konuşarak SON RAPORU değerlendirecek. Tüm üyeleri bir araya gelerek ortak raporu son kez müzakere ettikten sonra SON ŞEKİL verilerek rapor TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Artık söz Aziz Milletimizin iradesinin tecelligahı TBMM Genel Kurulu'nda olacak. Ortak taslak raporun yedi başlıktan ve yaklaşık 40 sayfadan oluşuyor İlk dört başlıkta "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefleri, Kürt sorunuyla ilgili tarihsel arka planı ve yaşanan sürecin nasıl başladığıyla ilgili gelişmeleri içeriyor.

Taslak raporda, süreçle ilgili çıkarılacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslak raporda, sürece ilişkin özel yasa çıkarılması, bazı yasalarda da değişiklik yapılması öneriliyor. Buna gerekçe olarak ise 'kendini fesheden terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlandırılmasının teşvik edilmesi için gereken yasal zeminin oluşturulması' gösteriliyor. Raporda, eve dönüşlerin hukuki altyapısını belirleyen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Raporda, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin süreç yasasına paralel olması öneriliyor. ORTAK RAPORUN en önemli bölümlerini "terör örgütünün silah bırakmasını teşvik için yapılacak hukuki düzenlemeler ile AİHM, AYM kararlarına atıf" oluşturuyor.

Raporda, 'KİŞİYE ÖZEL BIR UMUT HAKKINDAN ' bahsedilmiyor. Raporda, ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlenen kurumlar ve temsilciler ile komisyonda görev yapanların yasal güvence altına alınmasına ilişkin düzenlemenin önerildiği belirtiliyor.