Güç birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat'ta yaptığı Kahire ziyareti sırasında iki ülke arasında askeri anlaşmalar da imzalandı. Türkiye ve Mısır arasında yeni süreç, siyasi ve ekonomik alandan sonra askeri alanda da yansımalarını göstermeye başladı. Türkiye ile Mısır'ın imzaladığı çerçeve anlaşma, Doğu Akdeniz'de önemli askeri güce sahip iki ülkenin gelecekte askeri işbirliğini derinleştirmesinin yolunu açması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve son dönemde özellikle deniz kuvvetlerine yaptığı yatırımla Akdeniz ve Afrika'da etkinliğini çok arttırdı. Mısır da Müslüman ülkeler arasında en güçlü orduya sahip ülkelerden. Türkiye ve Mısır arasında askeri ilişkilerin gelişmesi açısından ilk önemli adım 2025'te atıldı. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı, 22-26 Eylül'de Muğla'daki Aksaz Deniz Üssü'nde gerçekleştirilmişti. Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk askeri işbirliği deneyimi olması açısından çok dikkat çekmişti.

YETKİ ALANI ARTAR

Türkiye ve Mısır arasında yapılan son anlaşma Doğu Akdenız'de güç denkleminin değişmesi ve dengelenmesi açısından da çok önemli. Türkiye'nin Mısır ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının Doğu Akdeniz'de yeni adımların atıldığı bir döneme denk gelmesi, katil-soykırımcı Netanyahuİsrail'in Güney Kıbrıs Rumları/ Yunanistan (AB) ile Doğu Akdeniz'e çökme hayallerini yıkacak özellikler taşıyor. Türkiye ve Mısır arasında gelişmekte olan ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve hemen her alana yansıması her iki ülke liderinin söylemlerine yansıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere değinirken "Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. Türkiye ile bu iş birliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki, bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim" dedi.

Sisi, iki ülkenin Libya, Sudan, Somali, Gazze ve Suriye gibi bölgesel konularda çalışmaya devam edeceği mesajını verdi. Başkan Erdoğan, "Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik bütünlüğün korunması, Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor" dedi. Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülke olduklarını kaydeden Erdoğan, ikili deniz ticareti taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğini arttırmak arzusunda olduklarını dile getirdi. Türkiye ve Mısır'ın deniz yetki alanları başta olmak üzere bir çok alanda ortak menfaatleri bulunuyor. Mısır, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de DENİZ sınır anlaşması imzalaması durumunda daha fazla deniz alanına sahip olacak.

SONUÇ: TÜRKİYE'YE GÜVENEN KAZANIR. Yüzünü Ankara'ya dönenler hiç pişman olmazlar. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybeder.