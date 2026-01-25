100 yıllık plan çöktü

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığını yapacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyesi olduğu Gazze Barış Kurulu tüzüğü imza töreni Davos'ta gerçekleşti. 50 ülke liderinin kurucu üye olması teklif edilen Gazze Barış Kurulu'nun BM'ye alternatif olup olmayacağı dünyada çok konuşulan bir konu haline geldi. Özellikle, Gazze'de soykırım yapan Siyonist-katil Netanyahuİsrail'i durduramayan BM'nin işlemez hale gelmesinden sonra, Başkan Erdoğan'ın dünya milletlerine ilham veren, "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" mottosu yeniden gündeme taşındı. ERDOĞAN, yıllar önce Dünya Savaşı sonrası düzenin iflas ettiğini, BM'nin işlevini yitirdiğini anlatarak KÜRESEL BİR BOŞLUĞU ifade etmiş, BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden revize edilmesini istemişti. Gazze'de Netanyahu'nun soykırımını durduran Trump'ın ateşkesi önerdiği 20 maddelik barış planının kurgulanmasında Erdoğan'ın etkili rolü olmuştu. Trump, Türkiye, Katar ve Mısır ile anlaşmayı imzalamışlardı. Barış Kurulu bu imzalardan sonra gündeme girmişti. BARIŞ KURULU'NUN imzalanan tüzüğüne baktığınızda yeni BM Güvenlik Konseyi akla geliyor. Kurulun tek misyonu Gazze'de barış ve barışı yönetmek değil. Daha ötesinde dünya meselelerine el atmayı hedefliyor.

BM'NİN ALTERNATİFİ

Barış Kurulu Tüzüğü, "Daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa kurumuna" duyulan ihtiyacı vurgulayarak başlıyor. Barış Kurulu "Çatışmalardan etkilenen ya da çatışma tehdidi altındaki bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve hukuka dayalı yönetişimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı güvence altına almayı amaçlayan uluslararası bir örgüt" olarak tanımlanıyor. Yani nerede ne sorun varsa Trump başkanlığındaki bu yeni "BARIŞ KURULU" söz sahibi olacak. İngiliz Financial Times (FT) ve Reuters'ta yer alan haberlere göre Trump, Barış Kurulu'nun yetkilerini Gazze'nin ötesine taşıyarak uluslararası sorunlara çözüm üretecek bir yapı kurmayı amaçlıyor. Bu girişimin Kurul'u Birleşmiş Milletler'e (BM) rakip bir organizasyon haline getirebileceğine dikkat çekiliyor. ABD medyası, yeni girişimi "Dünyayı etkileyen kararlar alacak, seçilmiş ülkelerden oluşan yeni tür bir BM'ye çok yakın bir yapı" olarak ifade ediyor. Genişletilmiş Orta Doğu'daki her taşının altında bulunan İsrail'i Müslüman dünyaya bir hançer olarak yerleştiren Derin İNGİLTERE'nin dünya çapında yayın yapan medya gücü BBC, "Suriye'de SDG'nin güç kaybetmesi Türkiye'yi nasıl etkileyebilir?" başlıklı bir analiz yayınladı. Köşeye sıkışan PKK/YPG ile ilgili toprak kaybına dikkati çekti. Peki Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Suriye uzmanı Prof. Joshua Landis, ülkedeki son gelişmelerin Başkan Erdoğan için büyük bir başarı olduğunu söylüyor. Prof. Landis'e göre Suriye'de yeni dönemde direksiyonun başında artık Türkiye var.

SONUÇ: SURİYE SINIRINI 100 YIL ÖNCE İNGİLİZ BAŞBAKANI CHURHCİLL, FRANSIZLAR'LA BERABER GİZLİ SYKES-PİCOT ANLAŞMASIYLA CETVELLE ÇİZMİŞTİ. BAŞKAN ERDOĞANTÜRKİYE, 100 YILLIK SYKES-PİCOT ANLAŞMASINI ÇÖPE ATTI. EVET. SURİYE'DE TÜRKİYE KAZANDI. KATİL İSRAİL KAYBETTİ.