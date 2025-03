CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını bırakıp gözleri başka yere çevirmeye çabalarken 3 büyük hata yaptı.

1) Sokak hareketlerini teşvik ederek aziz milletimizin huzur ve sükununu bozmaya yöneldi.

2) Milli şirketlerimize vicdanı sızlamadan, boykot gibi yıkıcı hamle yaptı.

3) Türk ekonomisine sabotaja yönelen Özgür Özel çekinmeden, gocunmadan Türkiye'yi Amerika'ya, İngiltere'ye şikayet etti.

Evet. Bir haftadan bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aziz milletimizin sinir uçları ile oynaması büyük tepki ile karşılaştı. Özgür Özel yanlış yolda olduğunun farkında değil. Toplumsal barışı bozma mekaniği içinde.



Başkan Tayyip Erdoğan, güçlü liderliğiyle ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla Türkiye'nin geleceğini bire bir etkileyecek Özgür Özel'in sabotajlarını boşa çıkarırken, siyasi-ekonomik bir güven testinden geçilmesini de sağladı. Başkan Erdoğan, ''Sayın Özel, CHP Genel Başkanı gibi değil siyasi müflis gibi davranmaktadır" diyerek Özel'e ders verdi. Ekonomiye yönelik her türlü sabotajın hesabının sorulacağını söyledi. Yabancı televizyonlara bağlanıp Türkiye'yi şikâyet eden Özgür Özel'e "Türkiye'yi uluslararası basına şikâyet etmek bir CHP geleneği midir? Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz?" diye sordu.



Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına giden yoldaki taşlar bir bir ortaya çıkıyor. Başkan Erdoğan TBMM'den seslenirken söylediği şu ifadelerin özelliği var. Erdoğan, "Bunlar heybedeki büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği sonuçlar.

Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınlarının dahi bakacak yüzleri kalmayacak" dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ise çok önemliydi: Başı İstanbul'da olan 'ahtapotun' kollarının nerelere uzandığı elbette yakında görülecektir.



Başkan Erdoğan'ın bu sözleri yine CHP ile ilgili bir olayı hatırlatıyor. Hatırlayalım.

CHP'li Ankara Çankaya eski Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz CHP'li belediye meclis üyeleri ve partilileri kast ederek "Yamyamları doyuramıyorum?" demişti. Şüpheliler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli isimler ile iş adamları bulunuyordu.



Dönemin CHP'li belediye meclis üyelerinin de içinde bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.

(11 Eylül 2012) Operasyonun kapsamının imar yolsuzluğu rüşvet, görevi kötüye kullanma ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık olduğu iddiasıyla davalar açılmıştı.

NE TESADÜF. Yıllar sonra CHP'li İstanbul eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, aynen, yolsuzluk iddiasıyla tutuklandılar. İhbar ve şikayet edenler yine CHP'liler oldu. Başkan Erdoğan'ın, "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldıkça ve Yamyamlığın kitabını yazdılar" ifadelerini kullanmasının da bir bildiği var demektir.



Önümüzdeki süreci dikkatli bir şekilde izlemekte yarar var. ÖZEL'İN MİLLİ ŞİRKETLERE SABOTAJI.

Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak, marjinal örgütlerin yakıp yıkmasına sebep olurken, İkinci Gezi benzeri bir kalkışmaya çanak tutmaktan çekinmedi. Özgür Özel'in yerli ve milli kuruluşları ve basın organlarını boykot kararı almasına aziz milletimiz büyük tepki gösterdi. Özgür Özel'in adeta kendini kaybederek, Türk ekonomisine vicdanı sızlamadan sabotaja yönelmesi ve milli şirketlere boykot rezaletine, intikam hırsıyla acele olarak girdiği ortaya çıktı. ÖZEL'İN TÜRKİYE'Yİ ABD VE İNGİLTERE'YE ŞİKAYET ETME GAFLETİ de ortaya çıktı.



Özel'in ABD'li ve İngiliz yayın organlarına Türkiye'yi vicdanı sızlamadan şikayet etmesine Başkan Erdoğan, çok sert tepki gösterdi. "Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı, kimi zaman da milletimizin çeşitli kesimlerinin inanç ve köken hassasiyetlerini istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi" diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ve Türk milletine varoluşsal düşmanlık besleyen çevrelerin her iki cenahı da kendi amaçları doğrultusunda tepe tepe kullandığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'yi, uluslararası basına şikayet etmenin, bir CHP geleneği olup olmadığını sorarak, "Ülkenizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Allah aşkına, 'Türk ekonomisine zarar vereceğim' diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu? Böyle bir siyasetçiden bıraktım ülkesini, milletine, kendi partisine hayır gelir mi? Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin akılla, mantıkla hareket ettiğine kim inanır?" ifadelerini kullandı.

SONUÇ: CHP

Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD ve İngiltere'ye Türkiye'yi şikayet etmesi tam bir utanç vesikası değil mi? Yabancı başkentlerden medet ummak, tam bağımsızlık ilkesine ihanet değil mi mi? Mandacı zihniyetin günümüzdeki en açık örneği değil mi?

Atatürk'ün şu tarihi sözlerini Özgür Özel'e hatırlatıyoruz.

SİVAS KONGRESİ (4-11

EYLÜL 1919) KARARLAR:

Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. Millî gücü etkin, millî egemenliği de hâkim kılmak şarttır.

MANDA VE HİMAYE kabul edilemez. Türk ülkesini parçalamaya yönelik her türlü girişim kabul edilemez.