BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ABD aparatı PKK-YPG-SDG'nin tasfiye edilmesi konusunda önemli açıklamalar yaptı. ''Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken, diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik.

Sadece teröristlerden mi?

Yolsuzluklardan da temizledik.

Şimdi de bizi 'Terörsüz Türkiye' hedefimize biraz daha yaklaştıracak ve 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Son adımı, bölücü örgütün feshi ve silahlarının teslimi olarak özetleyebiliriz. Biz, devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli görüşmeleri sağlayıp, çağrının yapılmasını temin ettik. Şimdi sıra örgütün kurucusunun çağrısına harfiyen uyarak feshini ilan edip, silahlarını teslim etmeye gelmiştir. Şayet bu gerçekleşirse Türkiye, 40 yıllık bir musibetten suhuletle kurtulma imkanına kavuşacaktır" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Erdoğan- Trump görüşmesi ve PKK- YPG'nın tasfiyesi" ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. "İki lider arasında oldukça olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu . Görüşmede sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentileri ile savunma sanayii iş birliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna'daki barışın önemini bir kez daha tekrar etti.

Sayın Trump'ın yaklaşımı da oldukça pozitif oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber, iki ülke arasındaki sorunları çözmek istiyor" açıklamasını yaptı. Fidan, Suriye'de PKK-YPG'nın tasfiyesi çalışmalarını da şöyle anlattı: ''Suriye ziyaretimizde öne çıkardığımız en önemli başlık, YPG meselesiydi.

Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK'ya dair bilgilerimiz çerçevesinde olabilecek hususların altını çizdik. Mevcut yapısı itibariyle YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzüdür.

Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husustur. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi.

Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart. Ayrıca, silah, füze üretimi, hava savunma sistemi gibi kritik yeteneklere sahip olmaları asla kabul edilemez. Bir diğer konu da YPG'ye dışarıdan gelip katılanlar. Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler Bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı. Önümüzdeki süreçte tüm bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Süreç içerisinde ihtiyatlı olmak ve kontrolü elden bırakmamak gerekiyor.

Amerikan askerlerinin Suriye'deki varlığının devam etmesinin, ABD Başkanı'nın öncelikleri arasında olmadığını görüyoruz. Amerikan ordusunun Suriye'deki varlığının bir maliyeti olması söz konusu. Amerikan kamuoyunda ABD ordusunun Suriye'deki varlığının devam ettirilmesinin yararı sorgulanır hale geldi.

ABD askerlerinin varlığının devamı konusunda Başkan Trump'ın ikna olması gerekiyor. Amerika ordusunu çekerse, bu onlar için daha az maliyetli olacaktır." Ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok çok önemli açıklamalar yaparken, ABD Başkanı Trump'ın da Erdoğan'la yaptığı konuşmada, önemli bir ifadesi medyaya yansıdı.

Trump Başkan Erdoğan'a, "Bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız. Ankara'ya yeni büyükelçi atadım. Başka birisine gerek duymadan onunla irtibat kurulduğu takdirde hızla iletişime geçilecek" diyor.

PKK FESHİ NE ZAMAN?

Terörsüz Türkiye süreci dikkatli ve titiz bir şekilde ilerliyor. Kamuoyu, Cumhuriyetin ikinci yüz yılında terörün Türkiye gündeminden çıkması için soğukkanlılığını koruyor. Ankara, bölücü terör örgüt PKK'nın başının İmralı'dan 27 Şubat 2025'te yaptığı, ''Ömrünü tamamlayan PKK'nın Silah bırakması ve kendini feshetme" çağrısını milat kabul ederek müteyakkız (Dikkatli, uyanık ve tetikte) bekleyişini sürdürüyor.

DEM Parti'nin, Başkan Erdoğan'ı Ramazan Bayramı sonrası ziyaret edeceği açıklandı. Bu gelişmeler olurken, Derin ABD kontrolündeki PKKYPG- SDG'nin Kandil'deki aparatları, PKK'nın feshi ve silahları teslim etme konusundaki ayak oyunlarıyla, kıvırmaya başladığı gözlenirken, MHP Lideri Devlet Bahçeli,''PKK derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi. MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR

GÜLER de "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Bu yüzden sürecin sabote ve suiistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun" sözlerini kaydetti.

SONUÇ: PKK'nın kongresini toplayıp silah bırakma kararını alması ve tasfiye edilmesi için DEVLET çok yönlü ve etkili çalışmalar yapıyor. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ifade ettikleri gibi, PKK'nın feshi ve silahların teslimi işinin uzamaması lazım.

Nisan ayında PKK'nın kongresini toplayıp kendini feshetmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

SÜRECİNİN başarıya ulaşması için çaba gösteriliyor.

ŞARK OYUNLARINA

DEVLETİN TAHAMMÜLÜ

YOK. DEVLET ADIM

ATTI. Kayıtsız şartsız bir çağrı yapıldı. Bunun kayıtsız şartsız bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. PKK'nın tasfiye süreci için kum saati dolmaya başladı. Çağrıya uydular uydular... Uymadılar;

KADİFE ELDİVENLİ

DEMİR-EL alternatifi hazır...