BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'dan vereceği mesajlar merakla bekleniyordu... Erdoğan'ın Diyarbakır –Şanlıurfa ziyareti Türkiye ve dünyaya verdiği mesajlarla bir başka oldu.



Erdoğan'ın Diyarbakır kavşağında, Türkiye'nin geleceğini birebir etkileyecek 2 stratejik konunun önü açıldı.

1-ERDOĞAN, tarihi vurgulamalar yaparken, Türk-Kürt kardeşliği arasına duvar örmeye çalışan KÜRESEL GÜÇLERİN kirli-sinsi senaryolarını paçavraya çevirme kararlılığını tekrar gösterdi.

2- ERDOĞAN, dünyanın 2030'lara kadar çok kritik evrelerden geçmekte olduğu bir süreçte, Yeni Dünya Düzeni inşasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna "Varım!" dedi.



Erdoğan, Diyarbakır'ın tarihine, türkülerine değinerek konuşmasına başladı. "Birilerinin, milleti inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koştuğunu, 'mayası Müslümanlık'la yoğrulan yurdu bölmek için' uğraşıldığını" söyledi...



Erdoğan, Diyarbakır'dan derinlikli mesajlar verirken, "Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz" sözlerini kaydetti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kahraman ordusu, bölücü terör örgütü PKK'yı toprağa gömdü. Suriye ve Irak'ta dağıtma noktasına çok yaklaşılırken, terörsüz Türkiye paradigmasını devreye soktu.



Erdoğan, bu gerçeği, Diyarbakır'da tane tane anlattı: "Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir. Terör sorunun tasfiye edilmesi konusu Kürtlerle ilgili değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur. Son 22 yılda gerçekleşen pek çok reformla, sessiz devrimlerle ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır. Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık... Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar hedefine ulaşamadı." Erdoğan, Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte meydana gelen gelişmeleri şöyle değerlendirdi: Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz.



Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz. Bunların maskesi Suriye'de bir kez daha düştü.

Bunların derdi, Kürtler, Araplar, Türkler değil; bunların derdi başka.

Onun için bunlara Türk, Kürt, Arap; hep birlikte karşı çıkacağız.



Terör örgütü aradan çıktıktan sonra, tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz...



Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa İl kongresinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" şarkısını söyledi. Tatlıses, şarkı söyleyen Erdoğan'a bana rakip mi oluyor diyerek espri yaparken, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz ölene kadar. Ondan bir şey rica edeceğim. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" dedi. Erdoğan, "Sen varsan varım" diyerek yanıtladı. Tatlıses, Cumhurbaşkanlığı sözünü aldığını söyleyerek tüm Şanlıurfa'dan Erdoğan'a destek istedi.



SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın final sözleri, TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASINI GÖSTERDİ: Bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim, günde 5 defa göğe yükselen ezan bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz.

Eski Türkiye, eskide kaldı.



Şimdi, milletinin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil, ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var''... BÜYÜK TÜRKİYE'NİN 21'İNCİ YÜZYIL YÜRÜYÜŞÜ HAYIRLI OLSUN...