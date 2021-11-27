TÜRKİYE ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırılarla Başkan Erdoğan'ı devireceklerini hayal eden, dolar ve euro hareketlerini arka plandan yöneten FAİZ BARONLARININ BAŞI ROTHSCİLD AİLESİ'nin DERİN GIRTLAĞI İngiliz ekonomist Timothy Ash, "Türkiye neden IMF'den borç almıyor" dedi. Bu saldırıları önceden gören Başkan Erdoğan, "Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Felaket tellallarının gürültülerini dikkate almıyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz.

Biz aynı oyunu uluslararası nice hadisede, nice platformda gördük. Türkiye'nin her kalkınma hamlesinin önünün darbe, vesayet, krizle kesilerek IMF, Dünya Bankası, mandacı iktisatçılarımız tarafından yönlendirmeye çalışıldığı gerçektir" sözleriyle net olarak açıkladı.

Küreselciler, derin baronlar, 2030'a kadar YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni kurmak istiyor. Yeni dünyada Türkiye'nin etkili aktör olmasını engellemek için 2023- 2028 yıllarında Erdoğan'ı seçtirmemek için çalışıyorlar. Eğer bu 5 yıllık göreve Erdoğan seçilirse derin odaklar, ağır bir darbe alacak. ERDOĞAN'a karşı, CHP omurgasında Millet İttifakı kuruldu.

Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu-Babacan ortaklığını iktidara getirmek için derin planlarının startını verdiler. Yalan ve iftiralarla başladılar. Erken seçim taktikleriyle, hükümeti, bürokrasiyi çalıştırmamak istiyorlar. Gerilim çıkararak, erken seçime zorlamak tezgahı içindeler.

Marketler üzerinden "tedarik sorunu varmış" algısı yaratılıyor. Türkiye'de tedarik sorunu yok, stokçu sorunu var.

24 Haziran seçimleri öncesindeki patates soğan operasyonunu unutmadık. Şimdi de aylı kirli oyun devrede. Evet, son yaşanan DOLAR-EURO TEZGAHLARININ ARKA PLANI TÜRKİYE'yi bağımsızlık planından çevirmektir. Bu planları Aziz Milletimiz, 2023'te bozacak. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.