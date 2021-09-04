ABD'DE başkanlığa Biden'ın seçilmesinden sonra Washington Post ilginç bir araştırma yapmış. Gazetenin araştırmacılığı ile tanınan bir mensubu, eski başkan Donald Trump'ın sözlerinde doğru olmayan kısımları tespit etmesi için görevlendirmiş. Washington Post'a göre, Trump dört yıllık başkanlık dönemi sırasında tamı tamına 30 bin 573 defa yalan söylemiş.

Washington Post gazetesi Derin Amerika'nın (CIA-Pentagon-Dış İlişkiler Konseyi) sesidir. Bu gazete dünyanın en zengin adamı Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından satın alındı. Amerika örneğinden Türkiye'ye gelelim. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bir yalan makinası" olduğu 'olduğu siyaset sahnesinde yoğun biçimde tartışılıyor.

Trump için yapılan araştırma aynen Kemal Kılıçdaroğlu için de yapılsa nasıl bir sonuç çıkabilir! ACABA Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa oturduğu 2010 Mayıs ayından bu yana KAÇ YALAN SÖYLEMİŞTİR? Kısa bir çalışma yaptığımızda Kılıçdaroğlu'nun birbirinden ilginç ve 'belge' göstermeden sarf ettiği yalanlar karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan BOSNA-KARADAĞ dönüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yalan makinası olduğuna ilişkin gazetecilerin sorusunu cevaplandırdı: "Ülkemiz, benim "yalan terörü" olarak ifade ettiğim saldırılara çok sık maruz kalıyor. FETÖ'sünden PKK'sına, terör örgütleri her mecrada türlü yalanlarla ülkemizi hedef alıyorlar. Bakıyorsunuz CHP ve Bay Kemal başta olmak üzere muhalefet partileri de bu yalanlara çok teşne.

Adeta yalan fabrikası gibi çalışıyorlar. Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız. Arkadaşlarımız Türkiye'deki verinin, Türkiye'de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa çalışması için teknik bir çalışma yürütüyorlar. Meclis açılır açılmaz bu konu Meclis'imizin gündemine getirilecektir.

Bu konu ülkemiz için çok önemlidir, demokrasimiz için önemlidir." SONUÇ: Ekim ayında dijital terörü önlemeye yönelik kanun teklifi TBMM'den çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun daha dikkatli OLMASINI, araştırma yapmadan konuşmayacağını umuyoruz. OLABİLİR Mİ? GERÇEKLER UTANDIRMAZSA, SANDIKLAR UTANDIRIR. SÖZ AZİZ MİLLETİMİZİN...