İçimizdeki Mo"zartlar"

Yabancı bir yazar Türkiye'ye geldiğinde Mehter Marşı'nı dinliyor. "Şimdi anladım Türklerin neden savaşları kazandığını. Bu nasıl bir coşku?

Tarihte bu muazzam askeri bandonun önünde savaşanları kim durdurabilirdi?" diyor., Tarihte önemli yeri olan isimler de Mehter Marşı'na övgüler yağdırıyor. İşte onlardan bazıları; Ogier Ghiselin de Busbecq:



"Mehter gürültülü ama disiplinli ve etkileyici bir askerî müziktir." Jean- Baptiste Tavernier:

"Mehter askerleri coşturur ve düşmanı korkutur." Lady Mary Wortley Montagu: "Mehter Avrupa müziğinden farklı ve egzotik bir yapıya sahiptir." Henry George Farmer:



"Mehter dünyadaki en eski askerî müzik sistemlerinden biridir." Eugenia Popescu- Judetz: "Mehter, Osmanlı müziğinin önemli ama klasik müzikten farklı bir koludur." David Nicolle: "Mehter, savaşta kullanılan erken bir psikolojik etki aracıdır." Bizde ise Batı hayranı ittihatçı kafalar enflasyonu yaşayan muhalefette Mehter'in o muhteşem ritimlerini duyduğunda sırtını dönerek protesto eden CHP'liler var.

Mehter Marşı söyleyen çocukları törende durduracak kadar ecdad düşmanı zavallı eğitimciler zıpçıktı gibi fırlıyor aramızdan.

Ecdadı ve ona ait olan hiçbir şeyi sevmez bu kafalar. CHP lideri Özgür Özel de bunları savunmaya kalkar.



"Ben bir şey görmedim. Nutlaka yanlış anlaşılmadır ya da yanlış açıdır" diyerek sırt dönen CHP'lileri komik sözlerle savunmaya kalktı. Mehtere sırtını dönen CHP il Başkanı ise önce "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz." dedi. Yani kendisini "Yanlış anlaşılma, yanlış açı" diye savunmaya kalkan komik liderini açığa düşürerek hem de.



Ardından gelen tepkiler üzerine "Şeyyy Ben Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdim aslında" diyerek kıvırmaya başladı.

Bu kafalar "Ben Avusturya-Alman valsı yaptırırım çocuklara.

Bethoven, Mozart dinlerim" diye hava atarlar. Halbuki ikisi de Mehter'den etkilenen ve övgüler yağdıran ünlü isimdir.

Avusturyalı Mozart "Mehter, Avrupa'da Türk tarzı müziğin oluşmasına ilham vermiştir." der.



Alman Beethoven ise "Mehter etkisiyle Avrupa müziğine vurmalı çalgılar daha fazla girmiştir." diyerek övgüler yağdırır. İkisi de Mehter'in vurmalı çalgılarını gururla kullanmıştır. Mozart Mehter'den etkilenerek "Türk tarzı" eserler yazdı. En bilinen örnek "Rondo Alla Turca"dır. Bethoven ise Mehter etkisini orkestraya daha açık şekilde kattı. Örnek eseri "The Ruins of Athens" 'tir.



İçinde "Türk Marşı" vardır. Zil, büyük davul, üçgen gibi Türk enstrümanlarını kullanmıştır. "Yunan Tanrıçası Athena'nın egemenliğini bitiren Osmanlı oldu" temalı eserin içinde Mehter'le dizayn edilmiş "Türk Marşı" bölümü vardır.



Tüm akademisyenler, araştırmacılar, tarihçiler Batı'da senfoni orkestralarına zil, davul gibi vurmalı çalgılar Mehter'den esinlenerek girmiştir diyor. Bizim CHP kafası koskoca anlı-şanlı Mehter'i saray özentisi noktasına sığdıracak, sırtını dönüyor, hayranı olduğu ve dinlediği Mozart ve Beethoven'ın kemiklerini sızlatıyor. Tüm yerliyabancı tarihçiler ve akademisyenler "Mehter marşı sadece müzik değil, ASKERİ STRATEJİ, kültür ve kimlik aracıdır. Dünyadaki ilk askerî müzik sistemlerinden biridir. Batı müziğini bile etkilemiştir" diye göklere çıkarıyor. Bizim Batı hayranı ittihatçı kafalar sırtını dönüyor.



Bugün bu topraklarda, dört tarafımız ateş çemberi olduğu halde huzur içinde yaşıyorsak bunu Mehter marşı önünde coşup "Allah Allah" diyerek koşan ve bu uğurda canını veren şehitlerimiz, ecdadımıza borçluyuz. Mehter'e "Saray özentisi" demek onunla ölüme seve seve koşan şehitlerimize hakarettir. Bizlere bu toprakları armağan edenlere düşman olan bir güruh her fırsatta ecdadı kötülemekte, sırtını dönmektedir.



Bunlar her yapılana, köprüye, otobanlara, arabalara Milli ve Yerli olan her şeye karşı çıkan, Savunma Sanayiimize dünya alkış tutarken onunla bile dalga geçecek gücü kendinde gören, "SİHA yapanları yargılayacağız" bile diyen sırtı döndürülmüş ittihatçı yani "Batı aşığı" kirle yıkanmış kafalardır. Bütün dünya "Maket bunlar maket, uçamaz" diye bağırdıkları SİHA ve savaş uçaklarımızın peşinde. Buna rağmen hiç utanmazlar. Yine de zart zurt konuşurlar.



Yüzleri asla morarmaz, MOR olmaz.

Hatırlatsan Mo'ZART takılırlar. O yüzden bunlara ZART demek lazım.