Yalaka zorda

Trump'ın İsrail'in uşaklığına soyunup İran'a saldırması ABD'de ulaşım ve üretim maliyetlerini artırdı. Enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısı oluştu. Sürekli yüksek askeri harcama finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Kaçırılan ticari fırsatlar, federal harcamalar arttı.

Bütçe açığı büyüdü.



Savaş nedeniyle gübre sevkiyatlarının aksaması bile, Trump'ın kilit seçmen kitlesi olan ABD'li çiftçileri fena vurdu. Trump'ı, "En büyük düşmanım" dediği ve Siyonist patronların sahibi olduğu Merkez Bankası'nın kucağına daha fazla düşürdü.

Borcu 40 trilyon dolara yaklaşan ABD'nin şimdi Merkez Bankası'ndan daha fazla borç alması gerekiyor.

Seçimlere girerken "Yeniden Büyük Amerika" sloganını kullanmış ve bu anlamda bir ideoloji oluşturmuş, milyonları peşine takmıştı. Şimdi o ideolojiye kapılan milyonlar, "Ellerim kırılsaydı da Trump'a oy vermeseydim" diye feryat ediyor.



Tüm anketlerde Trump'ın oyları dibe vuruyor. Kasım'daki seçimlerde büyük hezimet yaşaması artık sürpriz değil. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı soykırıma ortak olmak ABD'de milyonlarca kişinin gözünü açmış, ilk kez "Neden bizim 35 katımız küçük cücük kadar bir ülkenin köpeğine dönüp insanlık suçuna ortak oluyoruz" diye şiddetle sorgulanır hale gelmişti. Bu sorgulama ABD'nin her köşesinde yaşanırken hemen üzerine tekrar İsrail'in kuyruğuna binilip bir de İran'a saldırılması bardağı taşırdı. İnsanlar artık burnundan soluyor. Üstelik ABD'nin körfezdeki müttefikleri de hem korunamayıp saldırıya uğradı hem de yüzlerce milyar dolar zarara uğradı. Körfez ülkelerindeki önemli petrol ve doğalgaz tesislerinin bazılarının onarılması 20 seneyi bulabilecek. ABD'ye güvenmenin bedelini ödeyen ülkelerde güven sarsıldı. NATO üyesi ülkelerine "Savaşta yanımızda olun" diye seslenen Trump'ı takan Avrupa ülkesi neredeyse hiç çıkmadı.



Washington'un yerlerde sürünür hale gelen itibarı da sorgulanır hale geldi. Bu nedenle İsrail'in tasmalı köpeğine dönen Trump fena halde köşeye sıkışmış durumda ve bir çıkış arıyor. İran'la ateşkese girerken müttefiki İsrail'in Lübnan'ı bombalaması Trump'ı küplere bindirdi.

"Yeter artık dur" diye Netenyahu'ya adeta rest çekti. ABD'nin 35 katı küçük ülkenin Başbakanı Netenyahu çılgına döndü. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduysa bir baktık Trump İsrail'e methiyeler düzmeye başladı.



"İnsanlar İsrail'i sevse de sevmese de bu ülke, ABD'nin en büyük müttefiki olduğunu kanıtlamıştır.

Onlar cesur, atılgan, sadık ve zekiler.

Azimle savaşıp nasıl kazanılacağını bilirler" diye yıkama yağlama yaptı. Belli ki, Netanyahu kafasına bir sopa indirmişti.

Bu sopa ne olabilir?

En basit bir örnekle açıklayayım sizlere.

1970'lerden bu yana en az 28 kadın Donald Trump'ı çeşitli cinsel suistimal eylemleriyle kamuoyuna açıkça suçlamıştır; bunlar arasında tecavüz, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, cinsel saldırı, fiziksel istismar bulunuyor.

Haziran 2019'da yazar E.Jean Carrol, bir mağaza soyunma odasında Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Trump, reddetti ve Carroll ile hiç tanışmadığını söyledi.



Oysa 1987'de bir partide birlikte gösterilen bir fotoğrafı dergide yayımlandı. 2022'de Carroll, Trump'a dava açtı. 2023'te New York'taki jüri üyesi bu davada Trump'ı Carroll'a yönelik cinsel istismar ve iftiradan sorumlu buldu, ancak tecavüzden sorumlu bulunmadı.

Trump, Carroll'a 5 milyon ABD doları tazminat ödedi. 2024'te de Yargıç, Trump'ın, Carroll'a ek olarak 83,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.



Nisan 2016'da, Katie Johnson ve Jane Doe takma adlarını kullanan bir kadın sicili kabarık Trump'ı MOSSAD ajanı Epstein'ın Manhattan'daki evinde düzenlenen partide 13 yaşındayken kendisini zorla tecavüz etmekle suçladı. Trump ve Jeffrey Epstein'a üç kez dava açtı. 13 yaşındayken çift tarafından dört partide tecavüze uğradığını iddia etti. "Trump'a yüksek sesle vazgeçmesi için yalvardım ama durmadı, yüzüme şiddetle vurdu. Tecavüzün ardından, tecavüzün herhangi bir detayını açıklarsam, aileme ve bana fiziksel zarar verileceğini, hatta öldürüleceğimizi söyledi." dedi. Avukatı Lisa Bloom'un ofisinde bir basın toplantısına katılması planlanmıştı ancak aniden iptal edildi; Bloom, tecavüze uğrayan müvekkili Jane Doe'nun birden fazla tehdit aldığını söyledi.



Ölüm tehditleri artınca kadın davaya gelmedi, ortadan kayboldu ve dava düştü. Şimdi tecavüz eylemini MOSSAD ajanı Epstein'in evinde yaptıysan, o görüntüler de İsrail'e gönderildiyse Trump'ın önce gürleyip Netenyahu'ya veryansın etmesi ardından göklere çıkarmasını anlamak zor değil. Kuyruğu kıstırılmış bir Trump dünyayı da ABD'yi de mahvediyor.

Bundan kurtulmaya çalışıyor ama kafasını çıkardığı anda sopayı yiyip yalakaya dönüyor.

İşin aslı bu!