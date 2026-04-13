2. fil operasyonu

Çağrı Bey, Anadolu fatihi Sultan Alparslan'ın babasıdır. Askeri dehasını savaşta rakibinden fil çalarak göstermiştir.

On adamını savaştıkları Gaznelilerin karargahına gizlice sokarak bir fil çalınmasını sağlamıştır.



O fili alıp halkının arasında sokaklarda dolaştırarak moral ve motivasyon aşılarken, rakiplerinin itibarını da savaş öncesi sarsmayı hedeflemiştir. Fili çalınan düşmanın sultanı küplere binmiş, itibarı sarsıldığı için fil bakıcısı Hintlilere meydanlarda dayak attırmıştır.



Çağrı Bey'in FİLOPERASYONU'nda hedeflerinden biri de çok ilginçtir. Ordusunun sahip oldukları atlar savaşta fillerden ürkmesin diye gizlice düşman karargahından aldırmıştır. O fili ordusuna ait atlar arasında gezdirerek alıştırmış, savaşta ürkmelerini engellemeye çalışmıştır.

Bugün bu topraklarda yaşıyorsak bunu sağlayanların başında Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey ilk sırada gelir. Aradan geçen yüzlerce yıl sonra Çağrı Bey'in torunları bugün tekrar 2. FİL OPERASYONU için düğmeye bastı.



Günümüzün filleriExxon mobil,Chevron, BP, Shellgibi İsrail'in kurucusuzengin ailelereait olan petrolşirketleri ve onlarıngöz diktiği petrolsahalarıdır. Türkiye Çağrı Bey adlı sondaj gemisini savaş gemileri eşliğinde Somali'ye göndermiştir. Fillerin ve onların ardındaki askeri gücün tezgahlarından ve sömürü düzeninden bıkan binlerce Somalili sevinç çığlıkları eşliğinde sahile koşarak savaş gemilerimizi ve Çağrı Bey sondaj gemisini karşılamıştır. O sevinç çığlıklarının videosu sosyal medyada viral olmuştur.



İngiliz BBC Türklerin Afrika'da başlattığı 2. Fil Operasyonunu tüm dünyaya şu satırlarla duyurmuştur;

"Aralarında Somali,Sudan, Libya,Angola, Nijer,Nijerya, Fas, Cibuti,Mısır, Cezayir gibiülkelerin bulunduğu20'ye yakın ülkeylemadencilik ve enerjialanında anlaşmalarimzalayan Türkiye,somut işbirliğisüreçlerini hayatageçirmeye başladı.

Afrika kıtasıhidrokarbonkaynaklarının yanısıra elmas, altın,uranyum, kobalt,lityum gibi nadirbulunan madenlerleABD, Rusya,Çin ve Fransave Almanya gibibüyük ekonomilerindikkatini çekiyor.



Türkler 20 Afrikaülkesinde onlara kafatutuyor." Sadece Somali'de 15 bin kilometrelik bir alanda Oruç Reis ile üç boyutlu sismik araştırmalarını tamamladıktan sonra Çağrı Bey'i sondaja gönderen Türkiye, petrol bulunması durumunda bunu üretme yetkisine de sahip olacak. Enerji uzmanları, jeosismik araştırmalara göre Somali'nin 30 milyar varile yakın petrol ve doğal gazı olabileceğini söylüyor.



Yani sadece petrol rezervleri açısından 3 TRİLYON DOLARLIK bir FİL var Somali'de.

BBC "Bu operasyon,Türkiye'nin Afrikaaçılımının kapsamınıngenişlemesiaçısından da önemligörünüyor." diye bağırıyor.

Çağrı Bey'in yapacağı sondaj, 7.500 metre ile dünyada gerçekleştirilen en derin aramalardan biri olarak tarihe geçecek.

BBC bu operasyonda 4.000 metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacağını belirterek "Sözkonusu sondaj, butür operasyonlardakullanılan sualtı robotlarınınbu derinliğedaldığı enderoperasyonlardanbiri olarak da kaydageçecek" diyor. Adeta "Gitti bizim bir FilTürkiye'ye" diye ağlıyor.



Operasyon sadece tek bir filin alınması ile son bulmayacak. Enerji ve maden anlaşmaları imzaladığımız Nijer, altın ve uranyum gibi doğal kaynaklar açısından muazzam zengin bir ülke. Sudan'la da "Altın için İmtiyazAnlaşması" imzaladık.

Fas, Cibuti, Nijerya gibi ülkelerde Batı'nı "Sömürülecek fil" olarak gördüğü sahalarının yetkisini Ankara'ya verdi. Dünya'nın önde gelen petrol rezervlerine sahip Libya da enerji filleri sahasını Türkiye'ye açtı. 3 trilyon dolarlık petrol rezervi tespit edilmiş durumda.



Henüz belirlenmemiş çok büyük potansiyeli de var. Mısır ve Cezayir ile de sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti ve yeni üretim sahaları bulma adımlarımız var. Petrol kaynayan Nijerya ile yaptığımız üç farklı anlaşma enerji verimliliği, yenilebilir enerji işbirliği ile hidrokarbon ve madencilik işbirliğini içeriyor. Angola ile dahi hidrokarbon ve madencilik konularında anlaşma imzaladık.

Angola yaklaşık 1.5 trilyon dolar değerinde 13 milyar varil petrol rezervine sahip. Somali "FİL rezervlerioperasyonunun" başlangıcı. O yüzden Afrika'da her yerde karşımıza İsrail çıkıyor.



Tel-Aviv kuklası Uganda bile İsrail aşkına Türkiye'ye sataşıyor.

Somalili araştırmacı Abdinor Dahir "Bundan 15 yıl önce BBC ve CNN Erdoğan'ın ne işi var Somali'de diyordu.

Burada petrol olan 150 blok var. Türkiye henüz üç blokta başlıyor. Gerisi gelecek, İsrail çıldıracak" diyor. İsrail Kurucusu olan petrol şirketleri sahibi zengin aileler adına çıldıracak tabii. CNN ve BBC'nin 15 yıl önce "Türkiye'nin ne işi varSomali'de" feryatları da bize hiç yabancı gelmiyor.

İçimizdeki ittihatçı kafa fil hortumları üflüyordu bunları. Unutmayın;

"Her filin hortumuvardır. Ancak herhortum fil etmez..."