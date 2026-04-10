Kaybeden ve kazanan

Soykırımcı çocuk katili Siyonist İsrail'in Gazze katliamlarında tasmalı köpeğine dönmek ve hemen ardından İran savaşında Tel-Aviv'in tetikçisi olmak Trump'a kaybettirdi. Ancak çok ilginçtir Amerika'ya kazandırdı. Nasıl mı?

Haydi gelin bunu açalım. Paralel yapılarla Amerika'nın en küçük hücrelerine kadar sızıp ülkede ahtapot gibi hegemonya kuran Siyonist İsrail'in kölesine dönmek bugüne kadar kimse tarafından sorgulanmıyordu.

Cücük kadar İsrail aleyhine konuşan işten atılıyor, antisemitik olmakla suçlanıyor, her yerden dışlanıyordu.

Tamamı Siyonist olan medya da bu korku imparatorluğuna sayfalarından muazzam destek veriyor, Amerikan halkı ülkenin dış politikasında algı operasyonları ile uyutuluyor, zavallı ahmak hamburgerci obez kafalara dönüştürülüyordu.

Yıllardır cücük İsrail ABD'de bir tabuydu. Kimse gıkını çıkaramıyordu.

Yahudi karşıtlığı ile mücadele için ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Anti- Defamation League bir rapor yayınladı. Bırakın İsrail'i sorgulamayı öfke ve nefretin çığ gibi büyüyüp, dağları aştığını haykırıyordu o rapor.

Satırlarında "2024'tetoplam antisemitik(Yahudi karşıtlığı)olay sayısı beş yılöncesine göre %344arttı." deniyordu. "BuAmerikan tarihindebir rekor" diye ekleniyordu. 2.606 olay vandalizm olarak kategorize edildi. Bu vakaların %37'sinde gamalı haç vardı. İsrail'i protesto gösterilerinde "Nazi bayrakları" bile açılıyordu. 647 bomba tehdidinin çoğu sinagogları hedef alıyordu.

Rapora göre tüm eyaletlerde antisemitik olaylar meydana geldi. Bu olayların çoğu Siyonizm'in kalesi, küresel finans merkezi NewYork'ta gerçekleşiyordu.

2025 yılı içinde "İsrail'den nefret yinezirvede" diye rapor yayınlanıyordu. 2026 için "Nefret suçlarıyüzde 12 arttı vebunun yarısındanfazlası Sityonizm'eolan öfkedenkaynaklanıyor" deniyordu.

İlk kez siyasiler, stratejistler, akademisyenler açık açık İsrail'i eleştirip yerden yere vuruyor "Neden soykırımcıbir ülkenin kuklasıolduk. Vergilerimiziniçin katil bir devleteharcıyoruz" diyordu.

Ordudan subaylar bile sosyal medyada İsrail'e "ABD'ninkanını emen katil" diye bağırıyordu.

Atılacaklarını bile bile hem de. New York'ta seçimi Müslüman adaya kaybeden Siyonist rakibi "İsrail'everdiğimdestek benialaşağı etti" itirafında bulunuyordu.

Böyle bir ortamda daha Gazze katliamlarının öfke ve nefreti tavandayken Başkan Trump çocuklara tecavüz belgeleri toplayan MOSSAD ajanı Epstein davasında kıstırılarak hata yapıyor, İsrail'in bir kez daha tasmalı köpeği olup İran'a saldırıyordu. Şu anda Trump'a öfke duyanların ve yetersiz bulanların sayısı ABD'de yüzde 60'ı geçti. Obama ve Biden'ı "Savaş çıkararakülkeyi felaketegötürüyorlar" diyerek yerden yere vuran kıstırılmış Trump, İran saldırısında kendini vurdu ve bitirdi. Ancak kazanan ABD oldu.

Çünkü ABD'yi kukla gibi kullanan, önüne kemik atılan uyuz köpeğe çeviren Siyonizm artık milyonları uyandırdı.

Sorgulama tavan yaptı.

Öfke ve nefret İran'da kullanılmanın bedeli olarak daha da büyüdü.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü bünyesinde kıdemli araştırmacı ve politika başkan yardımcısı Brian Katulis dün bir makale yazdı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlarda da çalışan Brian Katulis "İransavaşı, Trump'ınülke içindekikırılgan siyasikonumunu dahada kötüleştiriyorAmerikalılarınonda altısındanfazlası Trump'ınhalihazırda görevdekiperformansınıonaylamıyor, hattabazı anketler, savaşınson haftalarındaonaylamamaoranının üçteikiye yaklaştığınıgösteriyor. Trump'ınAmerikan kamuoyunezdindeki itibarı, ilkdönemine göre dahazayıf görünüyor.

Askeri harcamalaradaha çok öncelikverdi. İçindebulunduğu çıkmazınönemli bir yönü,kendi partisi içindeyatıyor; Partisindebile bölünmeler onuniçin yeni engelleroluşturdu. Trumpiçin bu savaşın içsiyasi maliyeti çokbüyük görünüyor" diyor. Evet İsrail'in maşasına dönüşmesi nedeniyle son savaşın en büyük KAYBEDENİ Trump'ın ta kendisi.

Terörle mücadeleden sorumlu direktörü bile "İsrail'e kullanılmayısindiremiyorum" diyerek istifa etti.

Şu da bir gerçek ki kıstırılmış Trump'ın Siyonizm'in ahmak ve kullanışlı elemanına dönüşmesi nedeniyle kazanan da ABD oldu.

Çünkü ABD'deki İsrail hegemonyası artık tabu olmaktan çıktı. İnsanlar burnundan soluyarak, öfke ve nefret duyarak Siyonist ahtapotun ülkedeki derin varlığını artık açıkça konuşup, tartışıyor. "Neden İsrail'in kölesiyiz" diye haykırıyor. Kavgaya dönüşecek bu gelişme, İsrail'e de ABD'deki varlığına da atılmış bir nükleer bombaya evrilecek. Bunu göreceğiz.