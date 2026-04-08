YIL 2020 Temmuz...

ABD'nin USSBonhomme Richard uçak gemisi San Diego'ya demirledi ve bakıma alındı. İçinde yüzlerce denizci ve sivil işçi vardı. Sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler hızla yayıldı.



Saatler içinde patlamalar oldu. Siyah dumanlar San Diego'yu kapladı ve alevler dört gün gökyüzünü sardı. 60'tan fazla denizci yaralandı.

Üst komuta kulesi ağır hasar aldı. Güverte eğrildi. İç bölmeler tamamen yandı. Gemi kurtarılamayacak kadar hasar gördü.

Uzman heyet hasarın "3-4 milyar dolar" olduğunu açıkladı.



Onarım maliyeti çok yüksek bulununca uçak gemisi hurdaya çıkarıldı.

Beyaz Saray başlangıçta "Bu bir dikkatsizliksonucu çıkan yangın" diyerek olayı örtbas etmeye çalıştı. Ancak aradan zaman geçince olayın kundaklama olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. ABD denizcisi Ryan Sawyer Mays, kundaklamadan tutuklandı. Günlerce yargılandı. Ortada bir sabotaj vardı ama çözemiyorlardı. "İransaldırdı" diyenler bile oldu. Olay sırasında USS Bonhomme Richard Görev Grubu komutanı olan Amiral Philip Sobeck ve Filo komutan Amiral Steve Koehler görevden alındı. ABD karizmayı fena çizdi.

Geldik 2026'ya.



ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi İran'a müdahale için gittiği Kızıldeniz'de gökyüzüne yükselen alevlere teslim oldu. Gemiyi apar topar alevler içinde bölgeden kaçıran ABD "Mutfaktayangın çıktı" diyerek vurulmadığı konusunda dünyayı iknaya çalıştı. Ardından "Mutfağı" "PardonÇamaşırhaneymiş"e çevirdiler. Çamaşırhane yanıyor ama uçak kalkış-iniş sistemleri, radarı ve mühimmat asansörlerinde ciddi hasar oluşuyordu nedense. Bloomberg gibi bazı Amerikan medya kuruluşları, yetkililerin daha önce geminin sadece çamaşırhanedeki yangın nedeniyle sorun yaşadığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. "Maalesefgeminin sorunlarıçok daha derin" diye haber yaptılar. "Olayınüzerine gitmeyin,susun" diye uyarıldılar.



Ve derken bir baktık Amerikan uçakları düşürülmeye başlandı İran'da. Pilotu kurtarmak için operasyon düzenlediğini açıklayan ABD, helikopterleri ve iki C130 tipi uçağını İran topraklarına indiriyordu.

Ancak iniş yeri pilota yakın değildi. Tam tersine İran nükleer tesislerinin dibindeydi.

Hedef İran Uranyumunu çalmaktı. 400 milyon dolarlık helikopterler ve iki uçak imha edilip enkaza dönüşüyordu.

Topukluyorlardı. Trump "Düşmanın elinegeçmesin diye bizbombaladık" diyordu. Ancak ağzından kaçırdığı cümleler bunun tam tersini söylüyordu.

Trump "İranlılarınomuzdanfırlatılangüdümlüfüzelerleAmerikan uçakve helikopterlerinihedef aldılar. Bukonuda şanslıydık.

Operasyon ekibimizağır silahlarlasaldırıya uğradı" diyordu. Aslında indikleri yerde üzerlerine bomba ve füze yağdığını itiraf ediyordu. ABD yönetimi karizmayı fena çizmişti. "Uçak vehelikopterlerimiz bizbombaladık" diyerek durumu kurtarmaya çalışıyordu. Bu arada hemen Kara Kuvvetleri Komutanı dahil olmak üzere subaylar peş peşe görevden alınıyordu.



Durumlar fenaydı.

Karizma yerlerdeydi.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in savaş suçlarına binlerce bomba ile ortak olup öfke ve nefreti üzerine çeken ABD'ye kendi vatandaşları da burnunda soluyordu.



"Neden İsrail'inkölesiyiz" diye milyonlar haykırıyordu.

Böyle bir dönemde İsrail'e açıktan destek verenler seçim kaybeder hale gelmişti. New York'ta bile tepki oyları Müslüman adaya giderek onu başkan seçtiriyordu. Buna rağmen aynı dönemde tekrar katil İsrail'in peşinde yeni bir savaşa girmek ahmaklıktı.

Trump'ın yaptığı tam da buydu. İran'da batağa saplanmak üzereler. NATO ülkeleri bile "Bu bizimsavaşımız değil" diyerek ABD'yi ilk kez yalnız bırakıyordu.



ABD'nin güvenirliliği İsrail yüzünden yerin dibine geçmişti. ABD'ye trilyon dolarlar verilerek koruması altına giren körfez ülkeleri delik deşik oluyordu. Washington'u paraya boğanlar, gelir kapılarını kaybediyor, ABD'ye güvenmenin bedelini ödüyordu.

Daha da ötesi ABD şimdi NATO'ya almak istediği Ukrayna yüzünden çıkan savaşta Ukrayna'ya sıkışıyordu.

Genişletmek istediği NATO bugün dağılma noktasına geliyor, ABD üzerine bir de İran'da sıkışıyordu.

Asıl çıkarları Çin ve Asya üzerindeydi ama cücük İsrail yüzünden Ukrayna ve İran'da kıstırılarak çelme yiyip düşürülmüştü. Üstelik İsrail kuyruğuna yapışma nedeniyle petrol fiyatları fırlıyordu. Sadece o değildi. Mikroçiplerin hammaddesinin yüzde 30'u Körfez'den gidiyor.

Onun da fiyatları tavan yapıyor, otomobilden akıllı telefonlara kadar tüm elektronik cihazların maliyeti göklere çıkıyordu.

Ekonomiler sarsılıyor, milyarlar ABD'ye lanet yağdırıyordu. Ne itibar kaldı ABD'de ne de karizma. Şimdi durumu kurtarmak için Trump "Bu geceİran medeniyetininyok oluşunugöreceksiniz" diyor.



Debelenen, düşmüş birinin yapacağı bir açıklama. Delilik yapar mı? Yapar. Çünkü adam deli. Akıllı olsa ABD'yi İsrail'in kuyruğunda bu rezilliğe düşürmezdi.