Bir numaralı enayi

ABD Başkanı Trump ilk seçildiği dönemde "Bazı silahşirketleri savaşagirmem içinbaskı yapıyor" diyerek asla böyle bir enayiliğe teşebbüs etmeyeceğini iddia ediyordu. Ancak küçük çocuklara zorla fuhuş yaptıran MOSSAD ajanı Epistein sayesinde koskoca ABD Başkanını esir aldılar. İsrail tasmasını boynuna taktılar. ABDli ünlü gazeteci Tucker Carlson son olarak "Eğer 9 milyonnüfuslu İsrail siziyani süper güçdenilen ülkeyi savaşasürüklüyorsa buegemen olmadığınızanlamına gelir" diyordu. "ABD veTrump Özgür" değil diye ekliyordu. Silah şirketlerine kazandırmayacağını söyleyen ve kendisini barış insanı olarak gösterip, askerlerini ülkesine çekeceğini söyleyen Trump'tan şimdi Netenyahu'nun finosu bir ABD Başkanına dönüşme var. Ve çok ilginçtir kendisine savaş çıkarmaları için baskı yapan silah şirketleri ile masaya oturdu ve karlarını dört katına çıkarmaları konusunda yeni bir üretim anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma bile İsrailsever Siyonist silah tüccarlarına Trump'ın nasıl teslim olduğunu gösteren en güzel örnek. Tabii sadece iş bununla da bitmiyor. Trump birkaç gün önce "Savaş veHürmüz boğazınınkapanmasıylabirlikte fırlayanpetrol fiyatlarınınbize zararı yok. Çokpara kazanıyoruz" dedi. Kazanan ABD devleti değil Amerikan Siyonist petrol şirketleriydi. ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi ve yaklaşık günde13 milyon varil üretim yapıyor. Petrol fiyatı 25 dolar artsa günde 325 milyon dolar gelir elde edecek. Bu ayda 9-10 milyar dolar demektir. Savaş devam ettiği sürece bu para ABD hükümetinin doğrudan payı değil, büyük ölçüde petrol şirketlerinin kasasına girecek ek kazançtır. Savaşlarda, kaoslarda, yüksek fiyatlarda her zaman en çok büyük petrol şirketleri kazanmıştır ve tamamı İsrail'in kurucusu ve destekçisi Siyonist patronlara, ailelere aittir. Savaş sayesinde yılda en az 100 milyar dolar ek kazanca sahip olacaklar bunlardır.

ABD'yi teslim alıp köle gibi çalıştıran İsrail ve onun perde arkasındaki destekçisi Siyonist aileler, bununla da yetinmiyor. En büyük darbelerden birini, kurdukları Avrupa Birliği'ne vuruyor. Avrupa'da petrolün 100 $/varil seviyesinde kalması halinde Avrupa'daki sürücüler için yıllık yaklaşık 55 milyar euro ek yakıt maliyeti oluşacağı hesaplanıyor. Bu sadece otomobil yakıtı için yapılan tahmin. Yani gerçek ekonomik etki bundan daha büyük. AB yetkililerine göre petrol ve gaz fiyatları yüksek kalırsa: AB ekonomisinin büyümesi 0,4 puan daha düşük olabilir. AB ekonomisi yaklaşık 17–18 trilyon olduğu için: %0,4 büyüme kaybı 70 milyar civarında ekonomik kayıp anlamına geliyor. Petrol ve gaz fiyatları nedeniyle AB enflasyonu %3'ün üzerine çıkabilir. Avrupa doğal gaz fiyatları da savaş sonrası çok hızlı yükseldi, bazı piyasalarda kısa sürede neredeyse iki katına çıktı. Bu da: sanayi maliyetlerini, elektrik fiyatlarını, ulaşım ve gıda fiyatlarını artırıyor.

Bu da Avrupa ekonomisinde yıllık 150-200 milyar euro kaybettireceği sinyallerini veriyor. Avrupa'nın savaşla batmasını istediği Rusya da ABD-İsrail ikilisinin İran'a saldırıları sayesinde petrol ve doğalgazdan en çok ek kazanç elde eden bir diğer ülke oluyor. Moskova'nın petrol satışları yüzde 15 arttı. Son iki haftada fiyat artışlarından dolayı 6 milyar dolar ek kazancı cebine koydu. Aylık 12-15 milyar dolar ek kazanç bekliyor. Petrolün 150–200 $/varil seviyesine çıkması ekonomistler tarafından "küresel enerji şoku" senaryosu olarak görülüyor. Böyle bir durumda dünya ekonomisinin ciddi şekilde yavaşlayacağı, bazı ülkelerin batacağı söyleniyor. Petrol varil başına 150-200 dolar olduğunda körfez ülkeleri yılda 500 milyar dolar ek geliri cebine koyacak. Rusya 150-200 milyar dolar ek gelir elde edecek.

ABD'nin yıllık ek kazancı ise 250 milyar dolar olacak. Avrupa'nın yıllık kaybı 300-500 milyar eurolara çıkacak. Çin'e 250 milyar dolar, Hindistan'a 120 milyar dolar ek maliyet çıkaracak. Çok sayıda ülke resesyona girecek. Trilyon dolarlar el değiştirecek. Ortadaki bu tablo gösteriyor ki, İsrail'in köpeği olmanın bedeli olarak ABD milyarlarca dolarlık katkıyla savaş maliyetine ortak olup, askerlerinin tabutlarını taşırken, kazanan Siyonist silah tüccarları ve petrol şirketleri olacak. Gazeteci Tucker'in dediği gibi "ABD egemen" değil. İki haftadır burada "ABD İsrail'intasmalı köpeğioldu" diye boşuna yazmıyoruz. "Benişirketler kazanacakdiye savaşlara aslasokamazlar, benenayi değilim" diyen Trump'ı evire çevire dönüştürdüler. Hiçbir ABD Başkanının yapmadığı, direndiği İran'a saldırıyı, ona yaptırdılar. Tükürdüğünü yalatıp, dünyanın "EN BÜYÜKENAYİSİ" haline getirdiler.