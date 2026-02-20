Türkiye kalkanı

Ekim 2025'te İngiliz BBC'de ilginç bir haber vardı. Aynen şöyle deniyordu o haberde; "Türkiye'den Kosova'ya yapılan kamikaze drone teslimatı, Belgrad ve Priştina hattında gerginliğe neden oldu. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Baykar'dan alındığını söylediği binlerce Skydagger kamikaze dronun ülkeye ulaştığını açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic buna tepki gösterdi. Vucic sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışmakla suçladı. Ertesi gün geri adım attı" Gazeteci Çim Peka, eski Arnavutluk Başbakanı Sali Berisha'nın konuk olduğu programda ilginç bir açıklama yaptı. Sırp milliyetçi sloganlar ve haritalarla kaplanmış tren Kosova'ya doğru ilerlerken, Erdoğan'ın, o dönemki Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoli'i arayarak son derece sert bir uyarıda bulunduğunu söyledi. Gazeteci Çim Peka "Erdoğan'ın mesajı açık ve netti.

Eğer tren Kosova'ya girerse, 20 dakika içinde Türk savaş uçakları Belgrad semalarında olur diyordu Başkan Erdoğan. Bu telefon görüşmesinin ardından, Kosova sınırına doğru ilerleyen trenin durduruldu ve operasyon tamamen iptal edildi." Aralık 2021'de Reuters haber ajansı da bir haber geçiyordu. Türkiye'nin Etiyopya'ya sattığı iddia edilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Washington'da rahatsızlığa yol açtığı öne sürülüyordu. Reuters "konuya yakın" iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Etiyopya merkezi hükümetinin SİHA'ları isyancılara karşı kullandığına dair işaretlerin arttığı, ABD'li yetkililerin Etiyopya'ya SİHA satışı konusunu Türkiye ile görüştüğü belirtiliyordu. Ve derken bir bakıyorduk İngiliz basınında "Türkler Etiyopya'da Amerikan darbesini önledi" diye bir haber çıkıyordu.

Başkente girmek üzere olan isyancıların lideri "Bir anda tepemizde birkaç SİHA belirdi ve perişan olduk. Canımızı zor kurtardık" diyordu İngilizlere. Türkiye Karabağ'dan, Libyaya kadar çok ülkede hami ve daha da ötesi "KORUYUCU" oldu. Sömürge ülkeleri gibi gittiği hiçbir ülkeyi kan gölüne döndürmedi. Tam tersine emperyalist katiller tarafından parçalanmalarını engelledi. Batı'nın tamamı Libya'da Hafter'i destekleyip ülkenin ikiye bölünmesini isterken bunu Türkiye durdurdu. Hafter bile Ankara'ya boyun eğmek zorunda kaldı. Burnumuzun dibinde Suriye'yi parçalara ayırmak istediler. Bunu engelleyen tek ülke yine Türkiye'ydi. Şimdi İsrail, Türkiye'nin Uzay Üssü kuracağı Somali'yi parçalamak istiyor. Türkiye o bölgeye askeri yığınak yapıyor. Bölme çabalarına karşı çıkan tek ülke oluyor.

Tel Aviv hergün Somali'ye inen F16'larımızı ve tanklarımızı ekranlarda, gazetelerde tartışıyor. MOSSAD ajanı ve reşit olmayan kız çocuklarını fuhuşa sürükleyip ABD Başkanlarından siyasetçilere, ünlülere kadar sunarak şantaj listesi oluşturan Epstein belgelerinde çok ilginç detaylar var. Bunlardan birinde MOSSAD ajanı şantajcı Epstein e-mail atıyor, "Katar'da Türkler yüzünde darbe olamaz. Oradaki Türk askeri varlığı Amerikalıları durdurur" diye ağlıyor. Katar'da darbeyi bile Türkiye önlüyor. Başlamak üzere olan Sudan-Etiyopya savaşını Ankara'da imza attırarak ve tarafları barıştırarak bitiriyor. Afrika'da çok sayıda ülkeyi perde arkasında Fransa sömürgeciliğinden, soygun ve zulümden kurtaran ülke oluyor. Bugün Irak bile Türkiye'nin "Korumacı" yaklaşımı ile çıkış ararken, Amerika'nın İsrail baskısı ve Epstein şantajı ile İran'ı vurma girişimleri de şimdilik Ankara sayesinde duruyor.

Kan dökülmesini istemeyen Ankara bunun bölgeye vereceği zararı anlatırken, İsrail her gün "Vur.. Vur" diye bastırıyor. Aksi halde Siyonist Amerikan medyası ile Epstein belgeleri üzerinden Trump'a vurmakla ve indirmekle tehdit ediyor. ABD'de önüne gelenin fuhuş adasına gittiği bir ortamda, gündemin değişmesi için Trump'ın kendini kan dökmek zorunda hissetmesini sağlamaya çalışıyorlar. Trump'ın İran'ı vurarak başkanlık koltuğunu kurtarma ihtimali artıyor. Dünyada herkes birbiriyle savaşmak, gerilim ve kaoslar yaşamak, sömürmek, öldürmek, kollamak için ter dökerken, sadece insanlar ölmesin diye ortaya çıkan yegane ülke Türkiye oluyor. "Öldürerek, ezerek, kan dökerek sömürmek yerine birlikte kazanalım" diyen ve her daim barışı, ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan, bölünmeleri, darbeleri engelleyen bir Türkiye var artık. Bu tablo S.Arabistan'dan tutun, BAE'ye hatta Mısır, Cezayir'e kadar herkesi Ankara eksenine çekiyor. Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya gücümüz artıyor. Ve daha da ötesi Ortadoğu artık Ankara'ya bağlanıyor. Savunma sanayii hamleleri ve diplomasi ustalığı tüm mazlumları ve sömürülenleri Türkiye Kalkanı'nda koruma altına alıyor.