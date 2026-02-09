EP’in taşı

MOSSAD ajanı Epistein davası, ABD'yi ve "Ben Kralım" diye demeçler veren Trump'ın tahtını da tacını da sarsıyor. Yayınlanan "Korkunç Zengin" adlı belgeselde reşit olmayan kız nasıl tacize uğradığını anlatıyor. "Korkmuştum. Epistein bana her şey çok güzel olacak diyerek tacize başladı" diyor. Şu anda ABD'de her şey çok kötü oldu. İsrail'e köleliğin ve soykırıma verdiği sınırsız desteğin bedelini ödeyen bir ABD var karşımızda. Hücrelerine kadar sızan Siyonizm, bir fili kemire kemire bitirmeye başlayan fareye dönüştü. İş öyle bir hal aldı ki, İsrail Başbakanı Netenyahu durup dururken "Epistein MOSSAD ajanı değil" açıklaması yaptı. 14 yaşında reşit olmayan kızları Karayiplerdeki adasında ABD'nin ve dünyanın önde gelen siyasetçilerine, hatta başkanlarına bile sunarak bağlı olduğu MOSSAD'a görüntülerini gönderen Epistein, Netenyahu'yu açıklama yapmak zorunda bıraktı. Çünkü ABD'de ve dünyada Siyonizm'e olan öfke, Epistein'ın alçaklıklarının deşifre olmasıyla tavan yapıyordu.

Kendisine sınırsız destek verip köpeği olan ABD'de başkanları dahi yatak odasında tuzağa düşüren bir İsrail müttefiği vardı ortada. Bunun gün yüzüne çıkması Tel- Aviv'de paniğe neden oluyor, Netenyahu "Bizim MOSSAD'da çalışmıyor" diye yeminler eden bir acize dönüşüyordu. 2025'te, geçmişte yaşadığı travmalardan sonra Avustralya'da bir hayat kurmaya çalışan "Epstein mağduru" Virginia Giuffre, intihar etti. Andrew ile birlikte çektiği fotoğraflar sayesinde dünyada tanındı. Andrew, kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle kraliyet unvanından mahrum bırakıldı ve Epstein'ın kurbanları arasında bir figür haline geldi. Virginia, ölümünden birkaç ay sonra yayımlanan anılarında, Epstein'in güçlü figürleri reşit olmayan kızlarla ilişkilerini videoya alarak şantaj yaptığını ve bu görüntülerin büyük bir arşivine sahip olduğunu belirtti. Eski MOSSAD ajanları "Epistein bizim istihbaratta çalışıyordu" diye demeçler verdi. FBI "İsrail istihbaratı için çalışıyor" diye rapor yayınladı. Epistein cezaevine girmeden önce bir kez daha reşit olmayan kızları fuhuşa sürüklüyor diye dava edildi. Savcı "Onu sonsuza kadar cezaevine göndereceğim" dedikten sonra birden U dönüşü yapıp anlaşmaya gitti.

18 ay sadece sadece fuhuşa teşvikten ceza verip, reşit olmayan mağdurların açıklamalarını çöpe attı. Dokunulmazlık zırhı giydirdi. FBI belgesinde bir muhbir, avukatı Alan Dershowitz'in, o dönemin Florida Güney Bölgesi ABD Savcısı Acosta'ya Epstein'ın "Hem ABD hem de müttefik istihbarat servislerine ait olduğunu" söylediğini iddia etti. Böylece küçük bir cezayla kurtulan Epistein ayıp olmasın diye arada bir cezaevine uğradığı, elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiği bir ceza dönemine girdi. Amerikalı ünlü gazeteci Tucker Carlson o dönemde "Epistein'in MOSSAD ajanı olduğunu ABD'de herkes biliyor ama kimse bunu açıklayamıyor" diye bas bas bağırdı. Cumhuriyetçi kongre üyesi Thomas Massie de, "İsrail istihbaratı Epistein eliyle bilgi toplama ve şantaj konusunda ABD'de cirit attı" diye haykırdı. Adam fuhuşa teşvikten hüküm giymesine rağmen İsrail Başbakanı o günlerde ABD'ye gittiğinde Epistein'ın evinde kalmaya devam ediyordu. İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'ın Epstein'ın vakfından 2,3 milyon dolar ödeme aldığı ve Epstein'in Barak tarafından kurulan ortaklığa 1 milyon dolar yatırım yaptığı belirlendi. İsrail Başbakanı ile ticari ortaklık bile kuran Epistein, onun devşirmesiyle MOSSAD'a girdi. Ehud Barack Epistein'i kendisi ile tanıştıranın da eski İsrail Başbakanı Şimon Peres olduğunu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından yayımlanan belgeler de ikilinin saygın iş insanları ve bakanlar kılığında savaş tanrısı gibi davrandığını öne sürüyor. 2012'de Barak İsrail savunma bakanıyken, Epstein'ın Batı Afrika'daki savunma ve güvenlik satış işindeki rolü kanıtlandı. İkili, İsrail istihbarat ürünlerini Afrika ülkelerine satmak için aktif olarak çalıştı ve 2014'te Fildişi Sahili ile İsrail arasında alınan güvenlik anlaşmasının temelini attı. Bu güvenlik anlaşması, Epstein ve Barak'ın Afrika'daki gizli faaliyetlerinin sadece bir örneğidir. Adam MOSSAD adına dünyanın her yerinde operasyonlar düzenleyen bir Drakula ünvanına MOSSAD sayesinde kavuşmuştu. ABD'de artık "O MOSSAD'a değil aslında MOSSAD ona çalışıyor" diyenler hızla artıyordu. 6 milyon Epistein belgelerinin şimdilik yarısı sansürlü halde yayınlandı. Bu bile ABD'de İsrail'e olan öfkeyi çığa dönüştürdü. İran'ı vurması için koskoca ABD'nin Başkanı, Epistein şantaj görüntüleri ile tehdit ediliyordu. ABD bu şantajcı Siyonizm istilasına daha ne kadar dayanacaktı? Netenyahu'yu alel acele "Epistein bizim MOSSAD'ın ajanı değil" diye açıklamaya zorlayan da bu soruydu. Birbirlerini yiyecekleri günler uzak değil. Epistein Polonya Eskinaz Yahudileri tarafından sık kullanılan bir isim. "Ep'in Taşı" anlamına geliyor. Ep'in taşı kuyuya atıldı. Artık kimse çıkaramaz.