İznik gölü memleketim Yenişehir'e 20 kilometre. Orada balıkçı dostlarım var. Bir sazan türüne "İsrail balığı" demeleri dikkatimi çekti. "Neden İsrail balığı" diye sordum. Cevap ilginçti; "Bu bölgede bu sazan türünü herkes İsrail balığı olarak bilir. Çünkü sürü halinde gezerler ve gölde gittikleri yerleri işgal edip yaklaşanı katlederler. Pirana gibidirler. İşgalci, istilacı özelliğinden dolayı biz buna İsrail balığı deriz yıllardır." Bugün ABD'yi bir deniz olarak düşünsek aslında İsrail balığı tarafından sürüler halinde istila edilmiş zavallı bir ülke olduğunu görebiliriz.

Bunu sadece iki kişi üzerinden bile rahatlıkla anlatmak mümkün. Önce Les Wexner ile başlayalım... ABD Ohio eyaletinde Columbus bölgesinde yaşayan 81 yaşında Yahudi bir milyarder. Servetini 1963'te kurduğu kadın giyim markası The Limited ile kazandı. Zamanla imparatorluğunu genişletti; Bath & Body Works ve özellikle, küçük bir iç çamaşırı dükkânıyken dev bir markaya dönüştürdüğü Victoria's Secret bu markalar arasındadır. Hepsi bugün L Brands çatısı altındadır. Forbes'a göre serveti 4,6 milyar dolar. Siyonisttir. İsrail aşkına milyarlar saçıyor. Kurduğu Wexner Vakfı, dünyanın en önemli özel Yahudi hayır kurumlarından biridir. İsrail'in kamu yöneticilerinden tutun önüne gelen önemli isme yatırımlar yaptı. Polis teşkilatı ile dahi çalıştı. Yahudi eğitimi ve liderlik programlarına çuvalla para yatırdı. Vakfın en bilinen programı, hahamlık okulu, kantor okulu, Yahudi eğitimi veya benzeri alanlarda lisansüstü eğitim gören başarılı öğrencilere burs veren programdır. Ayrıca 1.800'den fazla kişi, Yahudi tarihi, düşüncesi, metinleri ve güncel konular üzerine gönüllü liderlik eğitimi aldı. Sadece İsrail ile yetinmedi. Kuzey Amerika'daki Yahudiler arasından da liderler çıkması için eğitim programları düzenleyip milyon dolarlar harcadı. Wexner pek de hayırsever (!) biriydi. Sıfırdan Yahudi bir adamı yanına aldı. Para konusunda hiçbir fikri olmayan adamı önce finansçı ardından şirketinin mali danışmanı yaptı. Ona geniş yetkiler verdi, parasını yönettirdi Sıfırdan zirveye çıkarıp ülkenin en zenginleri arasına soktu. Garibanken servet içinde yüzmeye başlayan adamın adı Epstein'dı.

Taciz-fuhuş davası sürerken dahi Wexner ona 150 milyon dolar yatırdı nedense. Wexner sayesinde kazandığı paralarla Karayiplerde ada satın alan ve Amerikalı başkanlar dahil dünyanın her yerinden siyasetçi ve ünlüye 18 yaşından küçük kızları sunan Epstein, bunları görüntüleyip üyesi olduğu MOSSAD'a gönderdi. ABD şimdi Epstein davasıyla sarsılıyor. Cezaevinde öldürülen Epstein, elindeki şantaj görüntüleriyle öyle bir hale geldi ki, yurtdışında CIA'ya ait uçaklarla bile operasyon yapıyordu. Dünyanın her yerinden liderler, siyasiler, önemli isimler onun ABD'deki gölge güç olduğunu biliyor ve ona koşuyordu. İngiltere Prensi onu Buckhingam Sarayı'na davet ediyor, Elon Musk "Adadaki en çılgın parti ne zaman" diye soruyor, Bill Gates adaya seferler düzenleyen fuhuş uçağından inmiyor, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile onunla baş başa yemek yiyip, her konuda fikir istiyordu. Medya Epstein'in reşit olmayan kızlarla zorla fuhuş seferlerini biliyor ama kimse yazmaya cesaret edemiyordu.

Mağdurlar ya parayla satın alınıyor ya da kaza süsüyle öldürülüp susturuluyordu. Bağlı olduğu MOSSAD ona şantaj belgeleri sayesinde Amerika'da dokunulmazlık ve BÜYÜK GÜÇ kazandırmıştı. Bir dolar milyarderinin sıfırdan zengin ettiği MOSSAD üyesi şimdi ABD'yi ve Trump'ın tahtını sallıyor. Sadece iki Yahudi'nin verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz. Şantajcı İsrail müttefikim dediği ABD'nin anasını belliyor, Netenyahu'nun "Amerikan siyaseti kontrolümüz altında. Biz ne dersek yapmak zorundalar" şeklindeki açıklamalarının yer aldığı videolar ortalığa saçıldı. İsrail, ABD'de her iktidara gelene şantajla "İran'a saldır" diye baskı yapıyordu. Ahtapot gibi sardıkları ve her yerine sızdıkları ABD'de onlar için şantaj yapılmayacak, kucağa oturtulmayacak kişi yoktu. Ahtapotun tek kolu Epstein bile yetiyordu.

Trump şu anda MOSSAD'ın sızdırdığı Epstein belgeleriyle köşeye sıkışmış durumda. Ülkesinde gündemi değiştirmek için Venezuela Başkanını bile kaçırdı. Ancak bu da yetmedi. Seçildiği gün Beyaz Saray'ın karşısına Trump'la Epstein'in göbek atan heykelini diken ve "Seni bu dosya ile bitireceğiz" diyen Siyonizm kölesi Demokratlar var orada. ABD İran'ı vurursa bilin ki Trump artık çaresiz. Ortadoğu'daki son gerilime bu açıdan bakmak gerekiyor. İsrail Balığı ABD'yi İran'da yutacak mı? Soru bu?