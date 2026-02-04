Zavallı ittifaklar

Yıllarca bu ülkeye terör ile duvar ördüler. Sınırları dışına çıkmasını engellemek, uyutmak, yerinde saydırmak için her türlü engeli koydular. Hep içeriden kullanışlı elemanları Ankara'nın önüne set olarak kurmayı başardılar. 2000'lere gelene kadar hiçbir lider bu engelleri yıkmayı, aşmayı, sona erdirmeyi başaramadı. Bazıları denemekten bile korktu. Artık ilk kez duvarlar tamamen yıkılıyor. Mevcut iktidar terör duvarına rağmen yıllardır dışarıya açılarak muazzam atılımlar yaptı. Şimdi Türkiye'yi durdurmak için kullanılan terör duvarı da tamamen yıkılmak üzere. Moloza dönüştü. Yakından tamamen ortadan kaldırılacak. ABD'nin tepe tepe kullanıp, Türkiye'ye hayati derecede ihtiyaç duyduğu günlerin ortaya çıkmasıyla anında terk etmeye başladığı terör tarlasında boşluğu İsrail doldurmaya çalıştı. İpleri eline alıp, terörü Türkiye'nin başına Suriye'den, Irak'tan bela etme hayalleri vardı.

Türkiye, dünyada hızla büyüyen gücünü, diplomatik hamlelerini kullanarak, satrancı çok iyi oynayarak, İsrail'in hayallerine darbe üzerine darbe vurdu. Terörden medet uman, onlarla ittifak yapmaya çalışan bir terör devleti vardı karşımızda. Afrika'dan Asya'ya gittiğimiz her yerde yanımıza aldığımız ülkelerde de terör baronları ile ittifak yaparak bizi durdurmaya çalışan ve karşımıza dikilen bir İsrail vardı. Hemen her yerde Osmanlı tokadını yedi ve yemeye devam ediyor. Geçmişte Osmanlı'yı parçalama hayalleri eşliğinde Yunanistan'ı gazlayıp kullanan ve Ege'yi işgal ettirerek bizi savaştıran İngiliz Oyun Aklı vardı. Aynı yöntemi denemek isteyen İsrail şimdi cücük kadar Yunanistan ile de ittifak kurup, savunma anlaşmaları yaparak onlardan medet umacak kadar bir acziyet denizinde boğulmak üzere.

Atina ve Kıbrıs Rum kesimine silah yağdıran İsrail aklının ne kadar küçüldüğünü anlamak da zor değil. Önceki gün ilginç bir haber vardı. Yunanistan işi gücü bırakmış Türkiye'yi Amerika ve Avrupa'ya şikayet ederek ağlıyordu. Şikayet nedeni ise Savunma Sanayiimizin ürettiklerinden sadece biri üzerineydi. Düşman ülkelerin radarlarını karıştırmak ve aldatmak için geliştirilmiş, karada konuşlu, taşınabilir elektronik savaş sistemimiz KORAL'ı şikayet edip dert yanıyorlardı. "Tüm haberleşme sinyallerimiz bozabiliyor. Düşmanın hedefini bulamaması için tasarlandı ve muadili, benzeri yok. Efsane bir Türk icadi. Durdurun bu bizi kör edip yerimizden kıpırdatamayacak silahı" diyorlardı. İsrail'in verdiği silahlar dahil her şeyi tek bir KORAL'la kilitleyebiliyoruz artık. Somali'de bile İsrail gitti ayrılıkçılarla el sıkışıp Türkiye'nin karşısına dikilme gafletinde bulundu. Aptallar, bir avuç isyancı ile Türkiye'yi alt edebileceklerini düşünecek kadar zavallı durumdular. Türkiye sadece muazzam teknoloji ve silahlar ile oraya gitmiyor. Müthiş hamlelerle de güçlü ittifaklar kurarak, sömürme değil birlikte omuz omuza kazanma yöntemleriyle, gönül bağlarıyla da dost ülkelerde gözyaşlarıyla kucaklanıyor.

Son olarak Türkiye'de askeri eğitim gören ve ülkesine dönen Somalili İbrahim Muhammed Mahmud var artık. O Tuğgeneral rütbesini omuzlarına taktı. Şimdi Somali Milli Ordusu'nun yeni KOMUTANI olarak atandı. Zavallı İsrail şoka girdi. Ne yapacaksınız, Cücük ittifaklarla Ankara'yı durduracağınızı mı zannediyorsunuz? İsrail ve Yunanistan gibi zavallılar "Kaybedenler ittifakıyla" birbirlerine gaz veriyorlar. Amerika'yı ve küresel gelişmeleri yakından takip eden stratejistlerin ortak yorumu: "Dünyada artık Türkiye'nin geliştirdiği 'KAZAN KAZAN' yani 'WIN WIN' anlayışı yükselen bir değer. Sadece devletlerin ve idarecilerinin değil giderek geniş halk kitlelerine ulaşan bu anlayışın karşısında kaybedenler kulübü ittifaklarının hiçbir etkisi yok. Onlar artık birer 'LOOSER' yani KAYBEDEN ve yok olmaya mahkumlar! Çok yakında tarihin kirli sayfalarına gömülüp gittiklerini yaşayanlar görecek. Adalet ve insanlık vicdanı, zalimlerle işbirlikçilerini LOOSER yani KAYBEDENLER olarak tescilleyip lanetleyecek!" şeklinde.

Türkiye 2000'lere girerken evinden çıkmayan, görevi süresince "Türkiye İran olmayacak" diye bağırıp sadece ve sadece İran'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanları ile yönetildi. Şimdi artık İran'ın geleceği bile Türkiye'nin elinde. Tüm dünyanın saatlerdir kilitlendiği ABDİran savaşı patlayacak mı paniğini durdurmak için dahi MASA kuran yegane ülke ve GÜÇ artık Türkiye. Bambaşka günler, muazzam gelişmeler yaşıyoruz. Yeryüzü Ankara'nın gücüne ve diplomatik başarılarına, askeri hamlelerine parmak ısırırken, İsrail ve Yunanistan gibi cücükler İTtifakla havlasa ne olur? Hoş değil ancak hoşt olurlar!