Yasin Kol, Ederson’u tahrik etti!

Dün gece lig bitti… Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda F.Bahçe'yi sattılar… Oyuna F.Bahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca F.Bahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle G.Saray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan G.Saray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir F.Bahçe… Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kalec i Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… F.Bahçe ile G.Saray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük. Sahada Sidiki Cherif var, sıfırın altında bir oyuncu. Sanki Aksaray'da dolaşırken alınmış ve Fenerbahçe'nin santrforu yapılmış gibi. Utanmadan bu adama 22 milyon Euro para verildi. Asla masum bir transfer hatası değil.

Hakem Yasin Kol gerçekten kötü yönetti. Belki sonuca etkisi yok ama evrensel ve uluslararası futbol normlarına göre skandal bir idare izledik. Fenerbahçe'nin lehine verdiği karar doğru ama Sane'ye yapılan açık bir penaltı var. Gördü ama vermedi ya da veremedi. VAR hakeminden tık yok. Penaltıyı verdi, Ederson topun başında. "Git" dedi gitmedi. Açıl orada geriye oyuncuyu tahrik etme. Açılmadı, karşılıklı giderleştiler ve Ederson atıldı. İşte bundan sonra skandal başlıyor. Ederson hakeme bir şey söylerken, Yasin Kol kafasıyla Ederson'un kafasını itti. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir rezillik. Ayrıca gösterdiği ve göstermediği sarı kartlar var.