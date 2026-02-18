Hakemi hiç beğenmedim!

Galatasaray, tarihinin yine en önemli gecelerinden birini yaşadı. Tamam, Juventus eski Juventus değil, sıradan bir İtalyan takımı olmuş ama buna rağmen G.Saray özellikle ikinci yarıdaki olağanüstü performansıyla yüzde 90 oranında turu geçti. Aslında G.Saray, ilk yarıda da önemli pozisyonlar buldu. Sara'nın golüyle öne geçti ama ardından art arda yapılan hatalarla Juventus, devreyi 2-1 önde kapadı. Yunus çıkarken kaptırdı, Sanchez yerini kaybetti, kaleci Uğurcan tutabileceği topu rakibin önüne bloke etti ve G.Saray, fırsatlar yakalasa da devreyi yenik bitirdi. Ne olduysa ikinci yarı oldu. G.Saray devleşti.

Önce Lang'la beraberliği yakaladılar, ardından da Sara'nın müthiş duran topuna Sanchez çok iyi vurdu ve G.Saray öne geçti. Bu dakikadan sonra Juventus 10 kişi kaldı. Aslında daha ilk yarının 33. dakikasında ikinci sarı karttan mutlak kırmızı kart görmesi gereken Juventuslu oyunda kaldı ama ikinci yarıdaki bu kırmızı kart, Juventus'un işini bitirdi. Ardından da zaten şov başladı. Lang ve Boey'in golleri, turu büyük oranda getiren gollerdi. G.Saray'ın genetiği çok tuhaf. Kötü goller de yeseler Juventus gibi bir takıma 5 gol atabiliyorlar ve bu 5 golün 4'ü ikinci yarıda oluyor. Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi beğenmedim. İlk yarıda Cambiaso'nun sarı kartı vardı, 33. dakikada Barış Alper'e mutlak ikinci sarı kart yaptı ama Hollandalı hakem bilerek, isteyerek atmadı, atamadı.