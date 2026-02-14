CANLI YAYIN
Ahmet Çakar

Kırmızı kart tartışmasız doğru karar

G.Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. İcardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor. Yine zenginliğin tanımını yapabilir misiniz diye sorduğunuzda, 'İlkay Gündoğan' deriz. Adam Alman Milli Takımı'nın en iyilerinden biri, Manchester City'den geldi ama belki de şu an için G.Saray'ın direkt ilk 11 oyuncusu değil.
G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi. Eyüp için üzgünüz, bağıra bağıra düşmeye gidiyorlar.
Çağdaş Altay için kolay maçtı. O da çok iyi yönetti ve kırmızı kart tartışmasız doğru karar.

