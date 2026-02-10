Penaltı olmadığını Şansalan da biliyor

Fenerbahçe oldukça iyi oynadığı ilk yarıdaki performansıyla maçı kazandı. İlk devre özellikle alışılmışın dışında çabuk ve öne doğru oynamayı başardı. Diğer bir husus, Kerem attığı iki golle de belki psikolojik durumunu toparlar diye düşünüyoruz. Asensio, F.Bahçe'nin tartışmasız en yaratıcı futbolcusu… Kerem'e attığı pas mükemmel. İlk yarı bitiyor, ikinci devre başladığında birçok gösterge Gençlerbirliği lehine değişiverdi. Tabii ki temponun düşmesi ve belki de skoru koruma iç güdüsüyle bu durum gelişti. Başkent ekibi golü de buldu, başka goller de bulabilirdi ama Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Haftaya oynanacak Trabzonspor gibi hayati maça zaiyat vermeden çıkacak.

Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi. F.Bahçe lehine verilen penaltı komik… İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve G.Birliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz. İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar.