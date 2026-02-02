Böyle hakem seyretmedim

G.Saray, son yılların en rahat maçlarından birini oynadı. Tempo yönünden, coşku yönünden, kaybedilen topu çok çabuk kazanma yönünden çok olumlu sinyaller verdi. Üstelik Noa Lang ve Asprilla gibi yeni transferleri de izleme imkânımız oldu. İlk yarıya bakıyoruz, ligin son maçı olsa belki de bugün Türkiye'de yer yerinden oynuyordu, Kayseri bilerek, isteyerek goller yedi diye… Tabii ki öyle değil. Yunus, iyi bir orta yaptı, top auta giderken Kayserili Opoku ters bir vuruşla kendi kalesine attı. Ardından 50 yıldır görmediğim bir pozisyon gördüm. Yine Kayserili defans oyuncusu kendisine atılan pası, bacağının arasından geçirip topukla kaleciye vermek istedi, top kısa düştü, Osimhen yetişti ve penaltıyı kazandı. G.Saray, ilk yarıda zaten maçı bitirmişti. İkinci yarıda da maç mutlak G.Saray'ın kontrolündeydi. Ve sahanın en iyilerinden olan Sara, 3. golü atıp G.Saray'ın şovuna devam etti. Sonuçta G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı. Mesela en büyük rakibi F.Bahçe, asla tempo ve çabuk oyunda G.Saray gibi olamıyor. Sonuçta G.Saray'ın kağıt üzerinde kazanacağı maçtı ve hiç problem yaşamadan kazandılar. Uzun yıllardır Türkiye'de böyle yetenekli hakem seyretmedim: Adnan Deniz Kayatepe. Belki Lemina'ya verdiği sarı kartı tartışabiliriz ama altyapısı, objektifliği fevkalade iyi. Hakemlik kumaşı mükemmel.