AHMET ÇAKAR

Yasin Kol mükemmeldi

Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik G.Saray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, G.Saray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Bir de Torreira denen G.Saray için çok şey ifade eden bir oyuncu. Mesela oyun kilitlenmiş, G.Saray'ın ahengi sağlayamadığı dakikalarda sahneye Barış Alper çıktı. Tıpkı geçen haftaki Eyüp maçındaki gibi. Dikine çok çabuk gitti, Yunus'a çıkardı, o da acele etmeyip topu çekti, öyle vurdu ve G.Saray'ı öne geçirdi. Devre biterken de sahanın en iyilerinden biri olan Yunus'un akıllı topuk pasıyla top İcardi'ye geldi. Zaten İcardi'nin yaptığı en iyi şey, ceza alanında o ölümcül gol vuruşunu yapabilmesi. Ceza alanında adam tek vuruşların üstadı. İkinci yarı bu sefer Torreira, uzaktan performansını taçlandıran golü attı, maç zaten biter gibi olmuştu, tam bitti.

Sonuçta G.Saray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkânı sağlayacak.Hakem Yasin Kol, tartışmasız şu anda ligimizin en formda hakemlerinden biri. Dün gece de bir-iki ufak hatası dışında mükemmele yakın maç yönetti.

