23 Eylül 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Yasin Kol mükemmeldi
AHMET ÇAKAR
Yasin Kol mükemmeldi

Yasin Kol mükemmeldi

23.09.2025, Salı
Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik G.Saray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, G.Saray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Bir de Torreira denen G.Saray için çok şey ifade eden bir oyuncu. Mesela oyun kilitlenmiş, G.Saray'ın ahengi sağlayamadığı dakikalarda sahneye Barış Alper çıktı. Tıpkı geçen haftaki Eyüp maçındaki gibi. Dikine çok çabuk gitti, Yunus'a çıkardı, o da acele etmeyip topu çekti, öyle vurdu ve G.Saray'ı öne geçirdi. Devre biterken de sahanın en iyilerinden biri olan Yunus'un akıllı topuk pasıyla top İcardi'ye geldi. Zaten İcardi'nin yaptığı en iyi şey, ceza alanında o ölümcül gol vuruşunu yapabilmesi. Ceza alanında adam tek vuruşların üstadı. İkinci yarı bu sefer Torreira, uzaktan performansını taçlandıran golü attı, maç zaten biter gibi olmuştu, tam bitti.
Sonuçta G.Saray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkânı sağlayacak.Hakem Yasin Kol, tartışmasız şu anda ligimizin en formda hakemlerinden biri. Dün gece de bir-iki ufak hatası dışında mükemmele yakın maç yönetti.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Fenerbahçe’yi büyük kaos bekliyor 22.09.2025 Pazartesi
G.Saray’ın hocası olamaz derler! 19.09.2025 Cuma
İki takımın da golü güme gitti 15.09.2025 Pazartesi
Biz unutsak da arşiv unutmaz! 08.09.2025 Pazartesi
Yüzlerine kan gelmiş 01.09.2025 Pazartesi
Ali Yılmaz iyiydi ama hataları vardı 31.08.2025 Pazar
Hakem çok tedirgindi 28.08.2025 Perşembe
Tek neden para! 25.08.2025 Pazartesi
Hakem iyi görünmedi 24.08.2025 Pazar
F.Bahçe iyi oynamıyor 21.08.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör