09 Ağustos 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar İlk çeken Galatasaray’dan Sallai!
AHMET ÇAKAR
İlk çeken Galatasaray’dan Sallai!

İlk çeken Galatasaray’dan Sallai!

09.08.2025, Cumartesi
Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik takım tam hazır değil. Ayrıca İcardi ve Osimhen de yoklar ve yine dünya yıldızı Sane, fizik ve adaptasyon olarak geride. Buna rağmen neredeyse pozisyon vermeden çok net bir galibiyet aldılar. Bunun nedeni, oturmuş takım ve çok yetenekli atak oyuncuları. Barış Alper, sezona çok iyi başladı. Her ne kadar iki golü de penaltıdan atmış olsa da hareketliliği, rakip defans arkasına yapmış olduğu koşularla dün gecenin en iyisiydi. İkinci golde Sara'nın koşu yapan Barış'ın önüne bırakması, onun da Eren'e 'Al da at' deyişi, fevkalade. Golü atan Eren sol bek ama bulunduğu yer çok enteresan.
Herhalde Galatasaray'ın rakipleri dün geceyi görünce çok rahatsız olmuşlardır. Sadece alınan skordan değil, oyuna sonradan giren oyuncuları sayalım.. Zaniolo, Jakobs, kulübede olmayan Osimhen ve İcardi… Bu şu demektir, çok önemli bir kadro derinliği. Ayrıca Sallai, her geçen gün sağ bekte daha da dengeli oynuyor. Görünen o ki G.Saray'ın tek eksiği ya da doldurulması gereken en önemli yer, kaleci.
Gelelim hakem Ali Şansalan'a… VAR yardımıyla verdiği ilk penaltı yanlış. Tamam Sallai, Antepli Rodrigues tarafından çekiliyor ama kornerden top gelirken rakibi ilk çeken Sallai. İlk çekişi görmeyip de ikinci çekişi görürsen hatalı bir penaltı verirsin. Yine ikinci yarıda VAR yardımıyla bir kırmızı kart geldi. Karar doğru ama Şansalan bunu kendisi vermeliydi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Fenerbahçe’ye şaşırıyorum! 04.07.2025 Cuma
Osimhen kalırsa favori G.Saray 19.05.2025 Pazartesi
Onuru zedeledi! 15.05.2025 Perşembe
Protokole aykırı 11.05.2025 Pazar
Pakkan haklıydı 10.05.2025 Cumartesi
Yüreğin yetiyorsa Mourinho ile devam et 05.05.2025 Pazartesi
Son dakikada faul icat etti! 04.05.2025 Pazar
Hagi’den sonra en iyisi! 28.04.2025 Pazartesi
Dzeko’yu atladı 27.04.2025 Pazar
Mourinho şov yapadursun... 21.04.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör