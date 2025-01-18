AHMET ÇAKAR

Açık penaltıyı vermedi

G.Saray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli. İlk yarı G.Saray tutuktu. Karambolden golü de yediler ama ikinci yarı mükemmel başlayıp penaltıda Osimhen ile beraberliği buldu. Sonra G.Saray'ın geldiği her atak neredeyse gol pozisyonu oldu. Osimhen, Barış herkes kaçırdı. Sonuçta G.Saray bir türlü o istediği golü bulamadı. Bu arada Okan Buruk, tüm riskleri alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ama nafile. Üstelik ikinci yarı oyundan düşen Hatayspor maçı kazanabilirdi de. Uzatmalarda inanılmayacak bir gol kaçırdılar. Sonuçta G.Saray'dan kimsenin beklemediği bir puan kaybı oldu. Gelelim hakeme. Daha da doğrusu VAR'a…

Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı. Çok açık penaltı olmalıydı ama ne VAR'dan ne orta hakemden tık yok. Yine ikinci yarı G.Saray'ın golü ofsayttan iptal. Sağdan bakıyoruz soldan bakıyoruz olmayabilir. Nasıl ofsayt anlamadım!

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