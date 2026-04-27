TOKİ İstanbul kuralarında son gün: İsim listesi sorgulama ekranı

İstanbul'da konut sahibi olmayı bekleyen yüz binlerce kişi için kritik aşamaya gelindi. "Ev Sahibi Türkiye" adıyla duyurulan ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak öne çıkan çalışmada kura sürecinin son gününe girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hafta sonu başlayan çekilişlerde büyük ölçüde sona yaklaşıldı.

Süreçte öncelik; şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara verildi. Ardından gençler, üç çocuklu aileler ve diğer kategoride yer alan başvuru sahipleri için kuralar gerçekleştirildi. Bugün yapılacak son çekilişle birlikte diğer kategorideki tüm hak sahipleri de belirlenecek ve kura süreci tamamen tamamlanmış olacak.

BAŞVURUDA REKOR: 1 MİLYONU AŞTI

Projeye İstanbul özelinde yoğun ilgi gösterildi. 100 bin konut için toplam 1 milyon 72 bin 660 kişi başvuruda bulundu. Şu ana kadar kuraların yüzde 60'tan fazlası tamamlanırken, çekilişler noter huzurunda ve elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Süreç aynı zamanda TOKİ'nin sosyal medya yayınları üzerinden de anlık olarak takip edilebiliyor.

Türkiye genelinde ise 500 bin sosyal konutu kapsayan projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda 5 milyon 242 bin 766 başvuru geçerli sayıldı. Başvurular; şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde alındı.