Otomobilin çarptığı elektrikli skuterin sürücüsü öldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada skuter sürücüsü Hidayet Kaya Karaçobanım (47) hayatını kaybetti. 1,72 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mürsel E. (34) gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti.
Mürsel E. (34) idaresindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil, Güvercinada Caddesi'nde Hidayet Kaya Karaçobanım'ın (47) kullandığı 09 ARE 252 plakalı elektrikli skuter ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaçobanım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kontrollerde 1,72 promil alkollü olduğu tespit edilen Mürsel E. gözaltına alındı.