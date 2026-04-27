Kırşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.B. ve B.Ç, operasyonla yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, 16 gram uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 860 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.