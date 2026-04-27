Bayrampaşa'da yangın çıkan servis midibüsü kullanılamaz hale geldi

Bayrampaşa'da seyir halindeki servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen ve içinde yolcu bulunmayan servis midibüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.



Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.