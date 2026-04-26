CANLI YAYIN

Siirt’te feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Siirt’te feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ortalık savaş alanına döndü. Çalıdüzü mevkiinde yaşanan korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çalıdüzü mevkiinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morga kaldırılırken, ağır yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın