CANLI YAYIN

Niksar yolunda can pazarı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Tokat çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Niksar yönüne giden 42 yaşındaki S.T.’nin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre, Tokat istikametinden Niksar yönüne giden S.T. (42) yönetimindeki 60 AGZ 331 plakalı motosiklet, sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın