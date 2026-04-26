Mersin'de bahçede şoke eden olay! Gömülü bomba alarmı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir bahçede toprağa gömülü halde bomba bulundu. İhbar ile olay yerine gelen uzman ekipler tarafından el bombası imha edildi.
Bahçe Mahallesi'nde traktörle arazisini süren kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.
İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
UZUN SÜREDİR GÖMÜLÜYMÜŞ
Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti.