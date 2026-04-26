Manisa’daki kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan izinli polis memuru Halis Kösemen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alınırken, Kösemen için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda K.Z E. (20) idaresindeki 35 CER 067 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Kösemen, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı.

Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Halis Kösemen için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Kösemen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile kurum amirleri ve polis memurları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kösemen'in öz geçmişi okundu. Törende, Kösemen'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı, güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Duanın ardından Kösemen'in cenazesi, ikindi vakti Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.