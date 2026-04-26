Kaza sonrası yardım için duran araca başka bir araç çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Aksaray'da devrilen yem yüklü TIR'ı görerek yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, hac ibadeti için havalimanına giden Abdullah Tokdemir (65) yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURUNCA ARKADAN ÇARPTILAR

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan'ın (52) kontrolünü yitirdiği 42 AKK 368 plakalı yem yüklü TIR, refüje devrildi. Ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğünü için Bingöl'den Manisa'ya gitmek için 06 FRZ 429 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mehmet Bingöl (53), kazayı görüp, yardım etmek amacıyla durdu. Bu sırada hacca gidecek yakınlarını Aksaray'dan Konya'ya götüren Gökhan Tokdemir (38) yönetimindeki 68 AAY 367 plakalı otomobil, Bingöl'ün aracına çarptı. Kazada, TIR şoförü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve yanındaki Abdullah Tokdemir, eşi Perihan Tokdemir (65), Gökhan Tokdemir (32), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı.